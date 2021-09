Estatua de Cristóbal Colón se reubicará en el Parque América de Polanco

La estatua de Cristóbal Colón que fue retirada de la glorieta del mismo nombre tendrá como nueva casa el Parque América, de Polanco, en la CDMX.

El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la CDMX aprobó de manera unánime la nueva locación de la estatua de Cristóbal Colón, en sesión extraordinaria.

Esto significa que la estatua de Cristóbal Colón ya no regresará al Paseo de la Reforma, donde permaneció por más de 140 años. Según las autoridades, el Parque América, ubicado en la avenida Horacio de Polanco, es el lugar idóneo para albergar la escultura.

De acuerdo con las autoridades de la CDMX, se evaluaron más de 20 lugares para reubicar la estatua de Cristóbal Colón y se seleccionó el Parque América por poder “dignificar el valor artístico de la obra”.

Además se revisó que no existieran afectaciones al medio ambiente y que el peso de la estatua de Cristóbal Colón no dañara el espacio a la redonda, y que no se afectara la traza urbana.

Otro punto que se consideró para la nueva casa de la estatua de Colón es que la alcaldía tiene los niveles más bajos de vandalización.

La estatua de Cristóbal Colón, en específico, se ubicará en el lado este del Parque América.

Historia de la Estatua de Cristóbal Colón

La estatua de Cristóbal Colón fue realizada en 1873 por Charles Cordier, pese a que el proyecto había sido prometido al arquitecto mexicano Ramón Rodríguez Arangoiti.

La estatua de Cristóbal Colón llegó desde Europa a México en 1875 y se instaló en 1877 en el Paseo de la Reforma, en el espacio elegido por el emperador Maximiliano de Habsburgo.

Desde sus orígenes la estatua de Cristóbal Colón ha sido polémica, toda vez que se ubica en un paseo que celebra las Leyes de Reforma, fundamentales para la historia mexicana, y fue realizada por un europeo pese a que sería un mexicano el que originalmente edificaría la construcción.

A partir del siglo XX el sitio donde se ubica fue escenario de protestas indigenistas y sindicales, y ha sido vandalizada en diferentes ocasiones. La última vez que se trató de derribar la efigie fue en el siglo XXI, en 2020.

Para el 12 de octubre de 2020 se convocó a una protesta para derribar la estatua de Cristóbal Colón, pero 2 días antes, las autoridades retiraron el monumento, alegando una restauración previamente programada.