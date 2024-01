Ernestina Godoy tundió a los partidos PRI y PAN durante su último informe como Fiscal de la Ciudad de México (CDMX); “es una minoría que defiende la corrupción”, dijo la funcionaria.

El Congreso de la CDMX bateó la ratificación de Ernestina Godoy ayer 8 de enero, pues Morena no alcanzó los votos para permitirle mantenerse otro periodo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Ernestina Godoy obtuvo 41 votos a favor de Morena y aliados, frente a 25 en contra de la oposición y cero abstenciones, pues las bancadas del PRI y el PAN cerraron filas en la votación.

Morena requería de las dos terceras partes del Congreso para lograr la ratificación de Ernestina Godoy, pero el partido dominante en México se quedó a tres votos de los necesarios.

Ernestina Godoy rindió su cuarto y último informe al frente de la Fiscalía CDMX, en el cual mandó un mensaje a los partidos PRI y PAN por impedir su ratificación en la dependencia.

La aún Fiscal de la CDMX calificó a la oposición como “una minoría de legisladores” que “se unió en torno a complicidades, no de causas” para lograr su cometido en el Congreso CDMX.

Esto fue lo que declaro la funcionaria:

Sin embargo, Ernestina Godoy aprovechó su mensaje para hablar de los resultados de la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX (2012-1018):

“En el 2018 solo 1 de cada 10 capitalinos decía sentirse seguro, en 5 años esta cifra se quintuplicado. Nos sentimos más seguros, sobre todo las mujeres, de caminar por nuestras calles”, declaró.

Ernestina Godoy destacó las investigaciones en contra del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez durante su último informe al frente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Este caso fue referido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como el móvil de “una vil venganza” en contra de Ernestina Godoy para impedir su ratificación como Fiscal.

La funcionaria de CDMX detalló:

Godoy explicó que han logrado sentencias en contra de estos “funcionarios corruptos”, así como reparación del daño en el caso de personas que ya aceptaron su responsabilidad penal.

En ese sentido, dijo que se formularon imputaciones por el Cártel Inmobiliario en 79 carpetas que derivaron en:

Ernestina Godoy anunció a Ulises Lara López, actual coordinador de Asesores de la Fiscalía CDMX, como titular de la dependencia hasta conocer la resolución del Congreso CDMX en ese sentido.

La funcionaria dijo confiar en que Ulises Lara se desempeñará “con ética y transparencia” mientras asuma el cargo de Fiscal de la CDMX, y agradeció los esfuerzos de su equipo de trabajo.

Finalmente, envió el siguiente mensaje:

Y remató con otra dedicatoria a los partidos PRI y PAN:

“Frente a la injusticia he alzado la voz y siempre me he puesto del lado de los más débiles. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes del PRI y del PAN detenidos por explotación sexual de mujeres y delitos relacionados con la corrupción inmobiliaria a cambio de su voto por la ratificación. De haber cedido, habríamos logrado ampliar 4 años más nuestro periodo al frente de la Fiscalía, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usara la función pública para actuar en contra de los ciudadanos”

Ernestina Godoy