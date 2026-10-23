Docentes de la UNAM, de al menos dos planteles, señalan problemas en sus pagos durante los últimos 2 meses; tampoco tendrían renovación de contratos.

Tal como revelaron los docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la mayoría de las facultades ya se hizo la renovación de contrato por el nuevo ciclo escolar.

Sin embargo, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales así como en Ciencias, las autoridades han sido omisas para con los docentes cuando solicitaron una explicación.

Docentes de la UNAM acusan problemas con sus contratos a más de 2 meses de inicio de curso

A más de dos meses del inicio de clases en la Máxima Casa de Estudios, docentes de la UNAM mencionan problemas con sus contratos, tanto en la renovación como en reducción de días.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: docentes denuncian problemas con sus contratos (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Para La Jornada, profesores de Ciencias Políticas y Sociales señalaron que en estos dos meses no les han dado a firmar sus contratos de renovación o nuevo ingreso, por lo que no pueden hacer uso de sus prestaciones.

La Facultad de Ciencias por su parte, señalaron una reducción en la fecha de inicio de clases, quitándoles un mes de contrato que también interrumpe sus beneficios en la UNAM.

En el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la falta de contratos se le informó a Antonio Morales Flores, jefe de Personal así como al secretario particular de Dirección, Alejandro Chanona.

Ninguno les dio solución a los problemas contractuales, los cuales serían un asunto de la Dirección General de Personal, aunque de momento sólo dos facultades han denunciado.

Docentes de la UNAM también enfrentan problemas de pago

Sin embargo, el problema con los contratos de los docentes de la UNAM se extienden a faltas de pago, por uno o los dos meses de trabajo que lleva la Máxima Casa de Estudios.

Facultad de Ciencias de la UNAM (Google Maps)

La Facultad de Ciencias señaló que la reducción de sus días afectaría su sueldo, pagándole sólo cinco de los seis meses que dura el periodo, pese a haberlo trabajado.

Mientras que Ciencias Políticas y Sociales también denuncian esta falta de derecho, por la cual hasta el momento la UNAM no se ha pronunciado.