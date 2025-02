Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, y Alessandra Rojo de la Vega, actual alcaldesa de esta alcaldía, fueron captadas en un video al asistir al funeral de Paquita la del Barrio.

A pesar de que el funeral de Paquita la del Barrio fue privado en Xalapa, Veracruz, sus restos llegaron a la Ciudad de México (CDMX), donde hizo un recorrido por:

Garibaldi

Calle Zarco, colonia Guerrero

Mercado Martínez de la Torre

Casa Paquita

El homenaje a Paquita la del Barrio en CDMX reunió cientos de personas, entre ellas: Sandra Cuevas y Alessandra Rojo de la Vega, quienes fueron captadas en un video; te damos los detalles.

Sandra Cuevas y Alessandra Rojo de la Vega captadas en video durante el funeral de Paquita la del Barrio

Tras el recorrido de las cenizas de Paquita la del Barrio, que fueron puestas en una urna en forma de mariposa, el homenaje continuó en la casa de la cantante, en donde Sandra Cuevas y Alessandra Rojo de la Vega fueron captadas en video.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ofreció unas breves palabras en las que resaltó la trayectoria musical de Paquita la del Barrio y aseguró que es y seguirá siendo un ícono para la alcaldía.

Sandra Cuevas, ex alcaldesa de Cuauhtémoc, no dio ningún discurso, pero se le captó en video a pocos lugares de Alessandra Rojo de la Vega, aunque no hubo cruce de palabras entre ellas.

Sandra Cuevas y Alessandra Rojo en el funeral de Paquita la del Barrio. (Captura de pantalla)

Sandra Cuevas y Alessandra Rojo de la Vega captadas juntas en video; qué conflicto tienen

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha denunciado en varias ocasiones una serie de inconsistencias durante la administración de Sandra Cuevas principalmente en el área de obras públicas.

Según Alessandra Rojo de la Vega, recalcó que entre 2021 y 2023, 111 de 183 construcciones fueron adjudicadas por contratación directa, contratos que llegaban hasta 424 millones de pesos.