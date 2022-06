La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, culpó al presidente AMLO y a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, de vincularse con el crimen organizado.

En conferencia de prensa Sandra Cuevas señaló al gobierno federal, encabezado por AMLO, y al gobierno de la CDMX, encabezado por Claudia Sheinbaum, de echar a perder el país.

Esto debido a que, de acuerdo con Sandra Cuevas, durante su mandato han recaído en lo siguiente:

Este último porque la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, asegura que las denuncias en su contra para destituirla de su cargo como alcaldesa, son fabricadas por Morena.

Además, Sandra Cuevas reiteró que ella no nació entre grupos de poder o teniendo dinero; sino que ella se ganó la alcaldía con sus logros, por lo que aseguró que el poder “no la mueve”.

“Sé vivir sin nada y no es lo que me mueve, no me mueve que me quiten la alcaldía, que aunque sigan amenazando, ayer salió Morena a decir ‘tenemos 10 denuncias más en contra de Sandra Cuevas’.

Sandra Cuevas