La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no fue destituida de su cargo debido a un tema político, sino que se trató de un asunto de justicia administrativa, afirmó Claudia Sheinbaum.

En su conferencia de prensa de este martes 4 de junio, Claudia Sheinbaum rechazó que la destitución ordenada contra Sandra Cuevas tenga un trasfondo político .

Así lo indicó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) al señalar que la orden de destitución de un año contra Sandra Cuevas, obedece a un tema de justicia administrativa.

Al ser cuestionada por la orden de destitución contra Sandra Cuevas, le jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum señaló que detrás no hay ningún tema político.

Al respecto, indicó que la orden en contra de Sandra Cuevas, fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, autoridad que aseguró, es completamente autónoma.

De la misma forma, señaló el organismo fue el que detectó que Sandra Cuevas incurrió en una anomalía y procedió con la aplicación de la respectiva sanción.

Asimismo, indicó que la acción ordenada contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, es parte de la Ley Anticorrupción federal que permitió la conformación de una sala especial que analiza y juzga los casos.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum expuso que Sandra Cuevas debe presentar ante el mismo Tribunal Superior de Justicia Administrativa, sus argumentos contra la destitución.

En ese sentido, la mandataria capitalina aseguró que contrario a lo que señaló la misma Sandra Cuevas, los hechos no tienen un ningún trasfondo político.

Sobre la posibilidad de que Sandra Cuevas finalmente sea destituida como alcaldesa de Cuauhtémoc, Claudia Sheinbaum indicó que se informará oportunamente la acción que se tomará.

Cabe destacar que luego de que se ordenada su destitución por un año, Sandra Cuevas adelantó que apelará la orden y aseguró que no se va a retirar de su cargo.

Al rechazar que haya incurrido en las faltas administrativas que se le imputaron, Sandra Cuevas acusó que la destitución en su contra se debe a un asunto político.

Sobre ello, la alcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que se ordenó la acción en su contra, debido a que no pertenece a ningún grupo de poder y afirmó, se han creado situaciones jurídicas para afectarla.

“Yo no pertenezco a la cúpula del poder, no pertenezco a ese grupo de poderosos y es por esa razón que crean situaciones jurídicas porque no tienen de otra para sacarme de aquí; no pueden combatir mi trabajo y territorio, no hay quien me gane en territorio”