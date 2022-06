Actualmente suman un total 10 denuncias en proceso en contra de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, dio a conocer Morena en la Ciudad de México (CDMX).

Así lo reveló la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la CDMX, Tomás Pliego Calvo, quien señaló que son 10 denuncias en proceso en contra de Sandra Cuevas.

Al respecto, el dirigente de Morena en la CDMX señaló que el partido también ha promovido diferentes foros en torno a la destitución de Sandra Cuevas ordenada en días pasados.

De acuerdo con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la CDMX, Tomás Pliego Calvo, de momento hay un total de 10 denuncias contra Sandra Cuevas en proceso.

Sobre la destitución contra Sandra Cuevas ordenada por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, indicó que se tomó debido a que la alcaldesa realizó una acción arbitraria .

En ese sentido, el dirigente local de Morena señaló que el cierre del deportivo Guelatao en la alcaldía Cuauhtémoc, se trató de una acción sin ningún sustento.

Aunado a ello, dijo que Sandra Cuevas ha incurrido en acciones de las que aseveró, van en contra de diferentes disposiciones legales, pues tiene familiares en nómina y regala dinero en efectivo.

Por casos como esos, acusó, Sandra Cuevas ha dejado de lado sus principales labores como alcaldesa de Cuauhtémoc, donde dijo, se puede notar un abandono.

En ese sentido, afirmó que se ha dejado en el olvido la poda y el alumbrado publico entre otros servicios, lo que sentenció, afecta directamente a los habitantes de Cuauhtémoc.

Ante dichas irregularidades, advirtió que Morena en la CDMX ha procedido con las respectivas denuncias, pues de no hacerlo, consideró, se estarían convirtiendo en cómplices de Sandra Cuevas.

Además, indicó el dirigente de Morena en la CDMX, ya están en proceso más de 10 denuncias contra Sandra Cuevas, que se interpusieron ante la auditoria de la CDMX, la FGJ, la contaduría del IECM.

En cuanto a las denuncias, acusó que ninguna de ellas ha sido resuelta por las autoridades, por lo que acusó que hay una violación a las normas por parte de las dependencias.

“Denunciamos porque consideramos que hay un violación de la ley a las normas y las autoridades tienen que actuar. Muchas de estas denuncias llevan meses, desde el año pasada presentadas y no hay ninguna respuesta”

Cabe destacar que el pasado lunes 13 de junio, el Tribunal Superior de Justicia Administrativa ordenó la destitución de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc, por un año.

La acción se ordenó debido a que Sandra Cuevas abría incurrido en una presunta falta administrativa por abuso de sus funciones, al ordenar el cierre del Deportivo Guelatao.

Luego de la orden en su contra, Sandra Cuevas advirtió que no se moverá de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc y continuará trabajando, pues presentará una apelación.

“No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando por la gente”

