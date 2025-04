En respuesta a la iniciativa de Claudia Sheinbaum para evitar la apologia a la violencia, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció su intención de ponerles freno a los narco corridos en la Ciudad de México (CDMX).

Consultada sobre el tema, Clara Brugada dijo que buscará limitar las expresiones culturales que contribuyan a normalizar la violencia, pues aunque su plan no es prohibir los narco corridos, sí pretende evitar la apología del delito.

Al explicar su estrategia, señaló que pretende ponerles freno a los narco corridos mediante una circular dirigida a organizadores de eventos en CDMX, para que estos eviten promocionar la violencia a través de la música.

Después de darse a conocer los disturbios en la Feria del Caballo en Texcoco, la jefa de gobierno Clara Brugada dio a conocer su intención para ponerle freno a las canciones de narco corridos que quieran reproducirse en CDMX.

Bajo tales argumentos, dijo que el gobierno de la CDMX enviará una circular en la que se pedirá a los organizadores de eventos que eviten la difusión de narco corridos en espacios como:

Clara Brugada precisó que no está en contra de ningún género musical, sino de los mensajes de violencia que se promueven a través de estos y que además “inducen a los jóvenes a ser generadores de violencia”.

“Consideramos que no es estar contra ningún género musical sino más bien los mensajes que se dan en esos géneros musicales es decir no podemos estar promoviendo la violencia a través de la música no podemos tener eventos en donde se tienen en pantallas a los generadores de violencia”

Clara Brugada