La Feria de San Marcos 2025 está a punto de iniciar y antes de su inauguración, el congreso del estado de Aguascalientes ya aprobó una reforma para prohibir los narcocorridos.

De acuerdo con lo establecido en la reforma, la prohibición de narcocorridos en Aguascalientes, se aprobó con el fin de evitar la apología del delito y promover una cultura de paz.

Sin embargo, de cara a la Feria de San Marcos 2025 hay algunos artistas que resultarían afectados y acá te contamos los detalles de los conciertos que podrían sufrir cambios.

Palenque Feria de San Marcos 2025 (Instagram palenqueaguascalientes / Instagram palenqueaguascalientes)

Feria de San Marcos 2025: Estos artistas resultarían afectados por la prohibición de narcocorridos en Aguascalientes

En su sesión del miércoles 16 de abril, el congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal estatal, en la que se establece la prohibición de los narcocorridos.

La medida se avaló a escasos 3 días de la inauguración de la Feria de San Marcos 2025, en la cual se presentarán artistas que podrían resultar afectados por que tienen canciones de ese tipo.

En una revisión realizada por SDPnoticias, se identificó que los artistas que podrían sufrir afectaciones en sus conciertos, se tratan de los siguientes:

Los Alameños de la Sierra , quienes se presentarán el 27 de abril en el Foro de las Estrellas y que deberán evitar tocar canciones como estas por su contenido violento:

, quienes se presentarán el 27 de abril en el Foro de las Estrellas y que deberán evitar tocar canciones como estas por su contenido violento: El Chuta



Al Mando de la Ch4piza



La De Las Redilas

Gabito Ballesteros , quien estará el 2 de mayo en el Palenque y tendrá que modificar su repertorio para evitar temas como estos por hacer apología del crimen organizado:

, quien estará el 2 de mayo en el Palenque y tendrá que modificar su repertorio para evitar temas como estos por hacer apología del crimen organizado: BELIKON



Bélico Enamorado



Mono Verde

Natanael Cano , quien dará su concierto el 3 de mayo en el Palenque y que está obligado a no cantar diversas canciones en las que habla de figuras criminales como estas:

, quien dará su concierto el 3 de mayo en el Palenque y que está obligado a no cantar diversas canciones en las que habla de figuras criminales como estas: El Azul



Presidente6



Proyecto X



CH y la piza

Junior H , quien ofrecerá una presentación el 7 de mayo en el Palenque y deberá omitir la interpretación de distintas canciones como las siguientes, por hacer apología de la violencia:

, quien ofrecerá una presentación el 7 de mayo en el Palenque y deberá omitir la interpretación de distintas canciones como las siguientes, por hacer apología de la violencia: 5-7



El Azul



Rockstar



El Hijo Mayor

Junior H y Natanael Cano (Especial)

Feria de San Marcos 2025: Estos artistas también estarán en la mira por la prohibición de narcocorridos en Aguascalientes

En la cartelera de la Feria de San Marcos 2025 de Aguascalientes, hay otros 2 artistas que podrían estar en la mira de las autoridades, debido a que también cuentan con temas de tipo narcocorridos.

Se tratan de Alfredo Olivas y Remmy Valenzuela, quienes años atrás, grabaron distintas canciones en las que se abordaban historias sobre figuras de poder al interior de grupos criminales.

En el caso de Remmy Valenzuela, el cantante tiene algunos narcocorridos como El 120, FEDI (Fuerzas Especiales de Isidro), Al Estilo del Padrino, Lo vi Vestir de Gucci y La Escolta de Guerra.

En tanto, Alfredo Olivas ha grabado e interpretado temas como El Zoológico, El Día de los Muertos, El Precio de la Soledad, en los que habla sobre el mundo del crimen organizado.

No obstante, a diferencia de los otros artistas, ellos 2 ya no interpretan esos temas, pues incluso de forma reciente, Alfredo Olivas no cantó ninguna de esa canciones en su concierto de Guadalajara.

Por su parte, si bien durante varios años de su carrera Remmy Valenzuela se centró en los narcocorridos, desde el 2019 dejó de grabar ese tipo de canciones para enfocarse en los temas románticos.

Alfredo Olivas (Instagram alfredoolivasofficial / Instagram alfredoolivasofficial)

Feria de San Marcos 2025: Aguascalientes prohibe los narcocorridos

Con el fin de combatir la apología del crimen, el congreso de Aguascalientes aprobó una reforma al Código Penal del estado, para prohibir la interpretación de narcocorridos en eventos públicos.

La medida fue aprobada tras una votación resultó en 20 votos a favor y 6 en contra, gracias al apoyo de las fracciones parlamentarias del PAN y la alianza Fuerza por Aguascalientes.

De acuerdo con la reforma que afectará algunos artistas en la Feria de San Marcos 2025, quienes desacaten la prohibición, pueden recibir sanciones de 6 meses a 1 año de prisión.

También se establece que quienes ignoren las nuevas disposiciones, podrían ser susceptibles a ser castigados con multas que podrían ser de hasta 113 mil pesos.

Ante la aprobación de la reforma, la gobernadora Teresa Jiménez agradeció al Congreso de Aguascalientes y garantizó acciones para que la Feria de San Marcos 2025 sea familiar.