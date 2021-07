CDMX pide no ‘photoshopear’ ni comprar comprobante de domicilio para vacunación

México.- CDMX ha registrado asistencia del 150 % en las unidades vacunadoras contra Covid-19 de Benito Juárez y Miguel Hidalgo de personas de 18 a 29 años.

En conferencia de prensa de hoy 30 de julio, el director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, dijo que esto es porque a las unidades están asistiendo personas que no viven en esa alcaldía o son del Edomex.

Por esta razón el gobierno de CDMX pide a las y los jóvenes esperar a que la vacunación llegue a su alcaldía y no ‘photoshopear’, comprar o prestar el comprobante de domicilio.

“Les pedimos su cooperación, en las restantes 10 alcaldías estamos seguro que en las próximas dos-tres semanas va a poder concluir y les va a tocar a todos muy pronto... Les pedimos no compartir comprobante de domicilio con personas que no son de su hogar, les pedimos no hacer ‘photoshops’, ni ese tipo de cosas, ni comprar comprobantes de domicilio ”.

Eduardo Clark