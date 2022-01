A pesar de que los casos de Covid-19 ya superan el pico de la segunda ola (enero 2021) y se duplicaron las hospitalizaciones en una semana, CDMX sigue en semáforo verde.

El director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, dijo que al aumento de las hospitalizaciones es una situación que “no había pasado en toda la pandemia”.

Sin embargo, aclaró que el incremento de casos en CDMX no es proporcional con la hospitalización, que es mucho más baja.

El gobierno de CDMX advirtió que el 84 % de las personas hospitalizadas tienen un esquema incompleto o no tienen ninguna dosis de vacuna anticovid. La mayoría no necesitan ventilador.

Clark reiteró que no habrá cierre de actividades y la apuesta será mantener una alta tasa de vacunación.

En la última semana las hospitalizaciones por Covid-19 en CDMX subieron de 622 a mil 239; además se registraron alrededor 7 mil casos nuevos y ya superó los de la segunda ola.

El director de Gobierno Digital, Eduardo Clark, aclaró que a pesar del aumento de la hospitalización, no es proporcional al número de casos.

De las mil 239 personas hospitalizadas en clínicas de la Secretaría de Salud de CDMX:

Clark recalcó que la mayoría de las personas hospitalizadas no tienen ni una dosis de vacuna o solo tienen una, por lo que llamó a vacunarse.

Como ejemplo señaló que ayer 13 de enero hubo 202 hospitalizaciones en CDMX:

“Desafortunadamente un número importante de ellos (hospitalizados) son personas que optaron por no vacunarse, personas que no completaron su esquema de vacunación, a pesar de tener bastantes oportunidades para hacerlo. No es demasiado tarde todavía”.

Eduardo Clark