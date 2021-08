CDMX cambia sus colores institucionales a los del Gobierno de México

México.- El Gobierno de la CDMX decidió, a 3 años de la administración actual, cambiar sus colores institucionales de verde y gris a guinda, el mismo que utiliza el Gobierno de México desde sus inicios.

En el manual de identidad del Gobierno de la CDMX, en la edición 658 BIS, se especificó el cambio de colores de forma gradual para dependencias, organismos públicos, tarjetas de programas sociales y uniformes.

Además, se dio un cambio al nombre de ciertos funcionarios de la CDMX. Específicamente, los otrora promotores de la Participación Ciudadana ahora serán Servidores de la Ciudad, en una alusión clara a los Servidores de la Nación.

Estos servidores, además, usarán chalecos guindas, similares a los que usan los trabajadores federales.

También se añadió la palabra Bienestar en diversos programas, como Bienestar en tu Ciudad, Beca de Bienestar para niñas y niños.

¿Por qué cambiaron los colores del Gobierno de CDMX?

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, justificó que el cambio se dio en medio de su sexenio “por ser prudente” y la decisión se tomó de manera colectiva.

La CDMX, al inicio del actual gobierno, utilizaba los colores verde y gris en toda su indumentaria de trabajo, papelería y slogans de programas. Además sus programa de beca y apoyos no incluían la palabra “Bienestar”

¿Cuánto costará el cambio de colores en el Gobierno de CDMX?

De acuerdo con la jefa de gobierno de la CDMX, el cambio no representará ningún gasto adicional, ya que los chalecos nuevos se añadirán conforme se requieran, es decir, no se sustituirán chalecos verdes que no estén en mal estado.

Además, la papelería de la CDMX es casi inexistente, dijo, ya que se ha avanzado a un gobierno digital.

Claudia Sheinbaum indicó además que su gobierno viene de la cuarta transformación y cree en la cuarta transformación, por lo que justificó la añadidura de la palabra “Bienestar”, que supone las metas de la administración de AMLO y la suya.

Claudia Sheinbaum suena como una de las futuras candidatas a la presidencia de México, cuando AMLO termine su mandato en 2024. El mismo AMLO ha la mencionado entre sus posibles sucesoras, así como a Tatiana Clouthier y Marcelo Ebrard.