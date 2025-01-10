Hoy viernes 10 de enero, Bertha María Alcalde Luján asumió la titularidad de fiscal de la CDMX (Ciudad de México) y presentó su plan de 7 puntos para su gestión los próximos 4 años.

El 23 de diciembre, el Congreso capitalino aprobó que fuera Bertha María Alcalde Luján quien quedara al frente de la Fiscalía General de Justicia de CDMX, quien tomó protesta entre los diputados locales.

Tal como se mencionó en ese momento, Bertha María Alcalde Luján comenzará desde hoy viernes 10 de enero su gestión como fiscal de CDMX, que terminará tentativamente en 2029.

Bertha María Alcalde Luján y el plan de 7 puntos que presentó como fiscal de CDMX

Fue mediante comunicado de la FGJ capitalina que se informó sobre el plan de 7 puntos de Bertha María Alcalde Luján ahora que asumió el cargo de fiscal de CDMX para los siguientes 4 años.

Acorde con lo dicho por la FGJ, Bertha María Alcalde Luján se enfocará en el siguiente plan de 7 puntos como fiscal de CDMX, por lo que resalta, serán sus prioridades:

brindar una atención de calidad que acerque la FGJ a la ciudadanía

fortalecer el servicio profesional de carreras

mejorar los procesos de investigación

optimizar la atención a víctimas y a los grupos prioritarios

combatir los delitos de violencia de género

eficientar el uso de las tecnologías para ampliar las modalidades de denuncia

reducir el rezago de atención de casos

La FGJ de CDMX también mencionó la trayectoria de Bertha María Alcalde Luján, así como su licenciatura en Derecho con mención honorífica y su maestría en Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Nueva York.

Y finalizó su comunicado afirmando que esta nueva etapa con Bertha María Alcalde Luján como fiscal de CDMX, la institución reitera su compromiso al combate de la impunidad y corrupción.

Bertha María Alcalde Luján, nueva fiscal de CDMX (Fiscalía CDMX)

Bertha María Alcalde Luján y las propuestas que presentó para ser fiscal de CDMX

Las iniciativas del plan de 7 puntos de Bertha María Alcalde Luján ya habían sido presentadas en sus propuestas cuando acudió a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo Judicial Ciudadano , en el proceso para elegir al fiscal de CDMX.

En ese momento, Bertha María Alcalde Luján señaló que uno de sus objetivos de llegar a fiscal de CDMX era bajar la cifra negra de delitos y para ello se debe hacer una investigación de oficio en algunos delitos sin necesidad de denuncia.

Bertha María Alcalde Luján señaló también se debía brindar una capacitación continua, junto con una buena estrategia de trabajo y consolidar las unidades de atención temprana.

En el aspecto del combate a la violencia de género, Bertha María Alcalde Luján declaró que es necesario priorizar los casos de mayor riesgo y abrir más Centros de Justicia para la mujer.