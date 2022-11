¿Quién es Nelson Maidens? El supuesto dueño del Bellini Restaurante Giratorio que humilló a un empleado de seguridad.

En redes sociales se hizo viral el momento en el que Nelson Maidens, señalado como el dueño del Bellini Restaurante Giratorio, agredió física y verbalmente a un trabajador.

En el video, el hombre insulta y empuja, al empleado por no dejar pasar a su hija sin antes pedirle su identificación; además lo amenaza con supuestas represalias en su contra .

Ante dicha situación, el dueño del Bellini Restaurante Giratorio ha sido muy criticado, pero ¿quién es Nelson Maidens?

Nelson Miadens es señalado como el dueño del Bellini Restaurante Giratorio que humilló y agredió física y verbalmente a un empleado de seguridad.

El hombre también habría figurado como chef del establecimiento, de acuerdo a una foto que circulaba por redes sociales, en donde el sujeto fue capturado cocinando en las instalaciones del restaurante ubicado en el piso giratorio del nivel 45 del World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México (CDMX).

Según se ha señalado, Nelson Maidens fue considerado como “un buen chef” e inclusive sería dueño de otro establecimiento comercial de comida en Colombia.

Cabe destacar que luego de que se hizo viral el video en donde Nelson Maidens humilla, amenaza y agrede al empleado de seguridad, el hombre eliminó sus redes sociales.

El chef y empresario Nelson Maidens fue capturado en video agrediendo física y verbalmente a un empleado de seguridad; la agresión ocurrió luego de que el trabajador le pidió a su hija identificarse para ingresar al Bellini Restaurante Giratorio.

En las imágenes que circulan por las redes sociales, Nelson Maidens arremete verbalmente contra el empleado, lo insulta y llama “gato de mierda”, además lo amenazó con represalias en su contra.

“¿Cómo quieres que te hable, hijo de tu puta madre? Si viene un cliente, ¿qué le dices? Me vuelves a hacer una chingadera como esta y a putazos, ¡eh! Ándale, cabrón. Háblale a tu jefe”

De igual forma, el chef Nelson Maidens empujo al empleado, quien en ese momento le solicitó que no lo tocara, al tiempo en que desmintió la versión de la hija del empresario.

Posteriormente, Nelson Maidens advirtió al empleado que hablarían con su jefe, pues él lo tenía que respetar.

“A mí me vas a respetar. Tú me vas a respetar. Le vamos a hablar a tu jefe. Háblale, hijo de tu puta madre. Gato de mierda. No seas idiota”

Nelson Maidens