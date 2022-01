Alcaldes del PAN dicen que no lucran con pruebas Covid; acusan a López-Gatell de mentiroso

Las pruebas #Covid19 son la única manera para detectar contagios y frenar la pandemia. Ya les pasó con el cubrebocas, no se nieguen a hacer pruebas @HLGatell



En #BenitoJuárez y #MiguelHidalgo #AccesoAPruebas.



La Alcaldía no lucra, no cobra ni opera módulos. pic.twitter.com/mXbwzLrb7P