Ainara podría mudarse a otro país por amenazas y acoso en su contra

Ainara Suárez podría mudarse a otro país por las amenazas y acoso que sigue recibiendo a pesar del acuerdo al que llegó con YosStop , lo que permitió su liberación.

De acuerdo con El Universal, Ainara Suárez dijo que se sigue sintiéndose insegura y el apoyo que ha recibido, así como la resolución de justicia legal no han bastado para que pueda retomar su vida.

Ainara explicó que ha recibido amenazas de golpes, violación y de muerte; mensajes que dicen “que me van a encontrar en una bolsa al lado de la carretera”.

“He recibido muchísimas amenazas de golpearme, de violarme, de matarme, mensajes diciendo que me van a encontrar en una bolsa al lado de la carretera”.

Frente a este acoso en su contra, Ainara Suárez no descarta la posibilidad de cambiar de país en un futuro, aunque también le interesa quedarse en México para ayudar a más mujeres víctimas de violencia.

Tras la liberación de la influencer YosStop , Ainara Suárez ofreció una conferencia de prensa donde dijo que decidió darle una segunda oportunidad para que tenga la oportunidad de cambiar como persona.

Lo anterior, porque en el acuerdo se establece que YosStop no podría expresarse de nadie de forma denigrante como alguna vez lo hizo de ella.

“Como tal no le otorgue el perdón. Si se hubiera seguido por delito de pornografía, no hubiera tenido la oportunidad de cambiar como persona. También de poder decidir cómo podría cambiar su manera de comunicar, que ella no se pueda expresar como se expresó de mí”.

Ainara Suárez