La joven Ainara Suárez decidió darle una segunda oportunidad a la influencer YosStop. Así lo expresó durante su conferencia de prensa, en la cual le reiteró que “hay que cuidar lo que uno dice durante las redes sociales”.

De acuerdo con Ainara, lo que le llevó a darle el perdón a Yoseline Hoffman, alias YosStop, fue que la influencer tendría la oportunidad de cambiar como persona y que ya no podría expresarse de nadie de forma denigrante como alguna vez Yoseline lo hizo de ella.

“Como tal no le otorgue el perdón. Si se hubiera seguido por delito de pornografía, no hubiera tenido la oportunidad de cambiar como persona. También de poder decidir como podría cambiar su manera de comunicar, que ella no se pueda expresar como se expresó de mí”.

Ainara Suárez