Abogados piden no juzgar a Ainara por lo que ella considera justicia

Ante la liberación de la youtuber YosStoP, tras llegar a un acuerdo reparatorio, Javier Schütte, abogado de Ainara Suárez, pidió no juzgarla por lo que ella considera justicia.

En rueda de prensa, Ainara Suárez emitió su postura por la liberación de YosStoP, revelando que accedió a un acuerdo con la youtuber para darle una segunda oportunidad.

“Como tal no le otorgué el perdón. Si se hubiera seguido por delito de pornografía, no hubiera tenido la oportunidad de cambiar como persona. También de poder decidir como podría cambiar su manera de comunicar, que ella no se pueda expresar como se expresó de mí”

Ainara Suárez