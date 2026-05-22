Elementos de la Policía Estatal de Tabasco, en coordinación con fuerzas federales, detuvieron en el municipio de Centro a Blasimiro “N”, identificado como “El Blas” y “Comandante Blas”, presunto integrante del grupo criminal conocido como “La Barredora” y señalado como colaborador cercano de Daniel Hernández Montejo, alias “Prada”.

La captura ocurrió en el fraccionamiento Prados de Villahermosa durante un operativo realizado por la Fuerza Institucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, corporación que mantiene acciones de vigilancia y combate a grupos delictivos en la entidad.

“La Barredora” mantendría presuntos vínculos con exfuncionarios de seguridad en Tabasco

De acuerdo con los primeros reportes, durante el operativo fueron aseguradas armas, drogas y un vehículo presuntamente utilizado por el detenido para movilizarse en la capital tabasqueña.

Entre los decomisados destaca un arma alfa calibre 7.62 milímetros con cartuchos útiles, además de paquetes y dosis con características similares a la marihuana, cristal y cocaína.

Las investigaciones ministeriales señalan que Blasimiro “N” formaría parte de una estructura ligada a “Prada”, identificado como uno de los operadores más cercanos a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública estatal.

Además, declaraciones integradas en carpetas de investigación detallan que esta red criminal habría operado mediante distintos niveles de mando y coordinación dentro del estado.

Durante el operativo también fue localizada una cartulina con mensajes escritos, una mochila y el vehículo color naranja que habría sido utilizado por el detenido.

Las autoridades no han informado todavía si existen más órdenes de aprehensión relacionadas con este caso; sin embargo, las investigaciones continúan para ubicar a otros posibles integrantes de la organización criminal.