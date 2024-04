Los músicos de banda fueron nuevamente victimas de la gentrificación, pero esta vez turistas intentaron sacarlos de la única playa donde les permiten tocar en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Todo comenzó cuando una mujer, al parecer de habla inglesa, se acercó a inspectores en la playa El Médano para quejarse y hasta ofreció dinero para que sacaran a los músicos.

Sin embargo, turistas nacionales que presenciaron el hecho comenzaron a grabar a la mujer, a quien encararon por comportarse como una “Karen”.

Turista intentó sacar a músicos de banda de la playa de Los Cabos, pero mexicanos la confrontaron

A través de la red social de TikTok, el usuario O.J.E compartió un video en el que exhibió a una turista que llamó a inspectores de la playa El Médano para sacar a músicos de banda de la única playa en la que se toca este genero en los Cabos.

Aparentemente, un grupo de turistas nacionales se encontraban disfrutando del regional mexicano en la playa, pero justo a un lado de ellos estaba personas extranjeras.

Entre la agrupación destacaba una gran tuba roja, que al parecer fue motivo de molestia por el fuerte sonido del instrumento. Fue en ese momento que una mujer adulta se acercó a los inspectores.

Los testigos comenzaron a grabar el hecho diciendo que “ya vinieron a quejarse de la tuba”, mientras que los músicos alegaron que cuentan con todos los permisos para tocar en la playa.

“Hey, mire doña, if don’t like it go back your country, this is Mexico” y “Karen please turn around” se escucha decir a la persona que graba el video mientras que la turista regresa entre abucheos a su zona de camastros.

¿Qué es una Karen, el insulto que usaron mexicanos contra turista en Los Cabos?

El termino de ‘’Karen’' es un popular insulto en Estados Unidos que se usa para referirse a una mujer irritante que abusa de sus privilegios.

Del mismo modo, se trata de una persona irritable que cree tener el derecho a exigir más de lo que es apropiado o necesario, ya que es la clásica mujer que es racista o busca menospreciar a las personas.

A la turista de Los Cabos se le llamó “Karen” por su actuar prepotente, debido a que incluso ofreció dinero para que sacaran de la playa a los músicos de banda.