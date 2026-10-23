El gobierno de Tlaxcala, reportó una asistencia de 40 mil personas en La Feria de Ferias 2026, durante la inauguración se presentó la Banda MS, registrando el inicio de las actividades musicales de esta edición.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado, la jornada concluyó con saldo blanco tras implementar acciones de seguridad, vigilancia y atención para garantizar el desarrollo ordenado del evento y la integridad de los asistentes.

Banda MS reúne a 40 mil personas en Tlaxcala (cortesía )

Banda MS inaugura la cartelera musical de la Feria de Tlaxcala

Durante la presentación, los asistentes corearon los principales éxitos de la agrupación sinaloense, en un ambiente de entusiasmo y convivencia familiar que reunió a miles de tlaxcaltecas y visitantes de otras entidades.

Banda MS reúne a 40 mil personas en Tlaxcala (cortesía )

El gobierno de Tlaxcala, detalló que la respuesta del público durante esta primera fecha refleja el interés de la población por los espectáculos gratuitos que forman parte de la programación de la feria.

¿Quién se presenta este viernes en Tlaxcala, La Feria de Ferias 2026?

La cartelera artística continuará este viernes 23 de octubre con la presentación de Alejandra Guzmán, programada a las 19:00 horas en el Teatro del Pueblo, con acceso gratuito.

Banda MS reúne a 40 mil personas en Tlaxcala (cortesía )

Además, indicaron que la cartelera de La Feria de Ferias 2026 contempla actividades artísticas, culturales, gastronómicas y de entretenimiento para las familias tlaxcaltecas y visitantes.