La Temporada 7 de Young Sheldon marcará el final de la serie, es por ello que tendrá un cameo especial de Jim Parsons de 50 años como Sheldon Cooper.

Esto fue confirmado por Chuck Lorre de 71 años, creador tanto de Young Sheldon, como de The Big Bang Theory.

Será la primera vez que Jim Parsons interprete a Sheldon Cooper desde el final de The Big Bang Theory; aunque se desempeñó como narrador en todos los capítulos de Young Sheldon.

La aparición de Jim Parsons como Sheldon Cooper se dará en un episodio especial; no se aclaró si este será el final de la serie o estará relacionado con el mismo.

No obstante, Sheldon adulto no será el único personaje de The Big Bang Theory que aparecerá en la Temporada 7 de esta precuela.

Jim Parsons como Sheldon Cooper (Warner Bros. Discovery)

Otro personaje acompañará a Jim Parsons en la Temporada 7 de Young Sheldon

Junto a Jim Parsons, tendremos la aparición de Mayim Bialik de 48 años en la Temporada 7 de Young Sheldon.

Para quienes no la ubiquen por su nombre real, Mayim Bialik interpretó a Amy Farrah Fowler en The Big Bang Theory, la amiga, novia y esposa de Sheldon Cooper.

Esto significa que la Temporada 7 de Young Sheldon nos dará un vistazo al futuro de la vida del joven prodigio, hasta el punto en que terminó la serie original.

Lamentablemente no sabemos si será una participación extendida, que tenga que ver con la trama de la serie, o sólo un cameo rápido.

Sheldon y Amy en The Big Bang Theory (Warner Bros. Discovery)

¿Cuándo se transmitirá el episodio de Young Sheldon con Jim Parsons y Mayim Bialik?

Este episodio especial de la Temporada 7 de Young Sheldon con Jim Parsons y Mayim Bialik se podrá ver a mediados de 2024.

De acuerdo con Chuck Lorre, los fans que sigan la Temporada 7 de Young Sheldon verán el regreso de Sheldon Cooper adulto y Amy Farrah Fowler el 16 de mayo de 2024.

Esto en Estados Unidos, posteriormente se podrá ver en México y América Latina, tanto en televisión de paga, como en Max.

Además ya se anunció que tras el final de Young Sheldon, se producirá una serie dedicada al hermano mayor de los Cooper, presentando su vida como hombre casado.

Young Sheldon (@youngsheldoncbs)

Con información de Variety.