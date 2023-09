Ana María Alvarado tiene 4 días sin aparecerse en Sale el Sol, lo que ha desatado muchas dudas, pues desde hace semanas alguien le estuvo tirando, aseguran que la iban a correr.

Hace un mes, aproximadamente, Sale el Sol estrenó nueva imagen con conductores nuevos, pero ¿qué pasó con Ana María Alvarado?

A partir del lunes 25 de septiembre, Ana María Alvarado no se presentó en el matutino de Imagen Televisión, pero tiene una buena razón que ella mismo informó porque los chismes no faltan.

Parece ser que Ana María Alvarado ya sabía que ante su ausencia en Sale el Sol iban a comenzar los chismes y el primer día que no se presentó salió a aclarar todo.

En total, la periodista Ana María Alvarado lleva 4 días sin ir a Sale el Sol y parece que aún le faltan algunos, pues anda de vacaciones.

Desde el lunes 25 de septiembre, su compañera de Sale el Sol Joanna Vega-Biestro -de 43 años de edad- compartió que Ana María Alvarado estaba de vacaciones, pero pronto regresaría.

Horas más tarde, en un en vivo, la periodista se conectó a la hora común en su canal de YouTube, con un título que desmentía haber sido corrida de Sale el Sol; “No me corrieron”.

“Quiero aclarar que no me han corrido, pero me tomé unas vacaciones”.

Ana María Alvarado.