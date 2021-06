‘WandaVision’: Marvel habría cambiado la escena postcréditos ¿añadieron a Doctor Strange?

Pese a que han pasado ya varios meses desde el estreno de ‘WandaVision’, sigue siendo una de las series que está en boca de todos.

Es por eso que varios usuarios han notado que la escena postcréditos de ‘WandaVision’, en donde sale Wanda (Elizabeth Olsen) estudiando el libro del Darkhold en su forma astral, fue cambiada.

En redes sociales comenzó a surgir el tema de que la escena postcréditos de ‘WandaVision’ fue alterada a través del CGI por Marvel.

👉 Acá está la comparación de la escena post-créditos de 'WANDAVISION' pic.twitter.com/zSqRS758hK — Margvel ४ (@_Margvel) June 27, 2021

¿Añadieron a Doctor Strange en la escena final de ‘WandaVision’?

Entre los cambios mas notorios de la escena postcréditos de ‘WandaVision’ está que añadieron mas árboles a la cabaña a donde Wanda se fue a vivir luego de causar todo el caos en Westview.

Pero, lo que mas ha destacado y que ha sido objeto de discusión en plataformas como Reddit y Twitter es que una silueta parece descender de la montaña.

Escena postcréditos original en 'WandaVision' (Disney+)

Escena postcréditos modificada en 'WandaVision' (Disney+)

Pese a que es poco apreciable, debido a la alta vegetación que han añadido, muchos usuarios han asegurado que se trata de Doctor Strange con su capa de levitación.

En varias imágenes y videos han comenzado a señalar el momento exacto en el que esta extraña figura en ‘WandaVision’ aparece.

Y, por si esto fuera poco, los créditos e n ‘WandaVision’ han cambiado pues añadieron el nombre Michael Giacchino.

Él es nada mas y nada menos que el compositor encargado de la música en Doctor Strange, por lo que se ha especulado que sí o sí habrá una conexión directa con la película.

Créditos originales en 'WandaVision' (Disney+)

Créditos modificados en 'WandaVision' (Disney+)

‘WandaVision’ estará conectada con ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’

Esta conexión entre ‘WandaVision’ y ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’ ya había sido confirmada por Kevin Feige , presidente de Marvel Studios.

Incluso, meses después del final de la serie y de las teorías que los fans realizaron, Feige confirmó que sí, Doctor Strange iba a aparecer en ‘WandaVision’ pero decidieron omitirlo para no quitarle protagonismo a Wanda.

Además se sabe que Elizabeth Olsen viajó a Londres para filmar al lado de Benedict Cumberbath la segunda entrega de Doctor Strange.

Aunque, de momento Marvel se encuentra ocupado con la serie de ‘Loki’, el cual también tendrá un impacto directo en ‘Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’.