Ricardo Peralta -de 34 años de edad- eligió traicionar a su “amiga” Karime Pindter en La Casa de los Famosos México 2024.

A la hora del posicionamiento de la segunda semana, Ricardo Peralta se fue contra Karime Pindter -de 31 años de edad- porque “él no es hipócrita”, según dijo.

La cara de sorpresa de Karime Pindter lo dijo todo; no se esperaba semejante traición de quien le juró lealtad antes de La Casa de los Famosos México 2024.

Ricardo Peralta fue el primer habitante de La Casa de los Famosos México 2024 en cantar su posicionamiento.

Y lo hizo contra quien menos esperábamos todos: Su “amiga” antes del reality show, Karime Pindter.

Con la seguridad que lo caracteriza, Ricardo Peralta sujetó las manos de Karime Pindter para soltarle todas las bombas. Esto le dijo:

Los dardos de Ricardo Peralta contra Karime Pindter no terminaron ahí; al contrario, reforzaron su puntería y ferocidad.

“Con esto hago saber que cualquier pacto que haya existido, hoy deja de existir”, sentenció el influencer.

“Siento que hay muchas cosas de tu personalidad que no son orgánicas y me preocupa (…) escuché cómo sueles utilizar a las personas y a mi no me gustaría que me pasara (…) porque así es tu personalidad y así es como te manejas.”

Ricardo Peralta