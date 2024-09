Gala Montes -de 24 años de edad- tercera finalista de La Casa de los Famosos 2024, se reencontró con su mamá al salir del reality show.

Apenas llevaba unos minutos afuera, cuando Gala Montes se reunió con su hermana La Beba Montes, su sobrina y hasta su mamá.

Crista Montes estaba en el foro esperando a su hija, cargando un ramo de flores y con la evidente molestia de la hermana de Gala Montes.

Gala Montes salió de La Casa de los Famosos 2024 como la tercera finalista.

Con unos segundos afuera de La Casa de los Famosos 2024, la actriz se reunió con su familia, incluyendo a su mamá, Crista Montes.

¿Y Potro Caballero? Karime Pindter y Mario Bezares creen saber porqué no fue a última fiesta en La Casa de los Famosos 2024

El reencuentro de Gala Montes con su mamá llevó a la actriz hasta las lágrimas, pero su hermana no estaba nada contenta.

Desde que La Beba Montes se enteró de que la producción de La Casa de los Famosos 2024 quería hacer tratos con su mamá, condenó los actos.

Calificándolos de “alevoso, ventajoso y hasta este momento… temerario y siniestro”.

Las críticas de la hermana de Gala Montes a la producción de La Casa de los Famosos 2024, no sirvieron de mucho.

Pues con tal de alcanzar el pico de rating, la mamá de Gala Montes apareció en la gran final para reencontrarse con su hija.

La Beba Montes, hermana de Gala Montes, se enteró de último minuto que su mamá aparecería en la final de La Casa de los Famosos 2024.

A través de un video en TikTok, La Beba Montes se quejó con la producción de La Casa de los Famosos 2024 por evadir el trato que hicieron.

“Mi hermana y yo aclaramos, desde el momento uno, que mi mamá no podía venir o entrar”.

En la transmisión en vivo, la hermana de Gala Montes explicó que habían especificaciones en el contrato referentes a Crista Montes.

Sin embargo, La Casa de los Famosos 2024 quiso dar “5 minutos de show” y llevaron a la mamá de Gala Montes sin avisar.

“Obviamente yo hice especificaciones en las que yo no quería que me enfrentaran con ella (…) especificaciones que se pasaron por el arco del tiunfo. (…) trajeron a mi mamá sin avisarnos, yo estoy aquí y me parece una grosería, una bajeza, que la producción haya hecho esto.”

La Beba Montes, hermana de Gala Montes