Ventaneando revictimiza a hermana de Gabriela Spanic tras darle un espacio dentro del programa a Ademar Nahum, principal sospechoso del ataque a Daniela Spanic.

La expareja Daniela Spanic y Ademar Nahum contrajeron matrimonio en 2007, pero empezaron el proceso de divorcio en 2018 porque al parecer la actriz sufría de violencia física y psicológica.

La actriz, modelo y presentadora de televisión de 48 años, Daniela Spanic, fue víctima de un ataque físico el pasado 20 de octubre cuando salía de un Oxxo. El golpe que recibió en la nuca hizo que fuera llevada a un hospital.

Ademar Nahum fue el principal sospechoso tras el ataque, pues fue señalado por Gabriela Spanic, hermana gemela de Daniela Spanic.

Tras lo ocurrido Gabriela Spanic no ha dejado de culpar al ex esposo de su hermana, Ademar Nahum, interponiendo una supuesta denuncia en su contra.

Fue durante el programa vespertino Ventaneando que se le abrió un espacio a Ademar Nahum para que contara “su versión de los hechos”.

Al inicio de la entrevista Pati Chapoy le pregunta directamente sobre la denuncia que interpuso Gabriela Spanic, a lo que él respondió que no hay tal demanda:

“Al día de hoy no hay nada. No hay una denuncia, no tengo un citatorio. Yo a cada momento invité a la señora Gabriela a que presentara esa denuncia y que yo era el primero en presentarme a declarar para aclarar los hechos”.

Ademar Nahum