Tras darse a conocer que la tarde del jueves 20 de octubre, Daniela Spanic, hermana gemela de Gabriela Spanic, fue golpeada en la cabeza, la protagonista de La Usurpadora lo confirma y da detalles.

A través de un video publicado en Instagram, Gabriela Spanic, de 48 años de edad, se dice cansada de tantas injusticias por lo que dirá todo lo que sabe del ataque y si es necesario de algunas situaciones por las que ambas han pasado.

“Mi hermana acaba de ser golpeada” , dice Gabriela Spanic, así como informa que el accidente ocurrió a las afueras del juzgado familiar. Su gemela salió a comprar un café sin imaginar que un hombre le propinaría un golpe.

“La acompañaba su chofer, el señor Jose Luis Leyva, contratado por el señor Ademar Nahum (exesposo de Daniela Spanic). Gracias a Dios está bien”, agrega la actriz venezolana visiblemente angustiada.

Cabe señalar que Daniela Spanic estaba se encontraba en los juzgados familiares para realizar un trámite relacionado a su divorcio.

Daniela Spanic fue golpeada en la cabeza (Instagram/@danielaspanico)

Gabriela Spanic denuncia intento de homicidio

“¿Qué coincidencia, verdad? Ella se fue a comprar un café, llevada por este chofer, ¿quién más sabía dónde estaba?”, subraya Gabriela Spanic y sin más señala que se trata de un intento de homicidio planeado posiblemente por Ademar Nahum.

Razón por la que lo responsabiliza: “Si algo le pasa a Daniela, a mi hijo, a Catalina, a mí, tengo sospechas del señor Ademar Nahum Zacarias. Ya basta de tanta impunidad, ya basta que existan cobardes en el mundo metiéndose con mujeres, ya basta”.

Y finalmente dice no temer de la consecuencias por contar su verdad: “No tengo miedo, nunca he tenido miedo, no estoy sola mi hermana, no está sola”.

Daniela Spanic se encuentra estable

Posteriormente, el publirrelacionista Rodrigo Fragoso compartió una fotografía de Daniela Spanic en la cama de un hospital para asegurar que ella se encuentra estable pero con reservas.

“Está internada y le realizan pruebas para descartar y conocer plenamente su estado de salud”, señala y pide un alto a la violencia contra las mujeres.

Así como pide a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, su ayuda para que se haga justicia.