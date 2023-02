Los conductores de Venga la Alegría le tiraron indirectas al programa Hoy, luego de que Pablo Montero cancelara la entrevista que tenía con ellos, pero sí charlara con el matutino de Las Estrellas.

“No hacemos entrevistas a modo”, respondieron en Venga la Alegría a Pablo Montero, quien presuntamente les pidió derecho de réplica ante la información que se ha dado a conocer subre sus recientes problemas legales.

Horas más tarde, Pablo Montero emitió un comunicado en el que pareció excusarse con Venga la Alegría y el resto de los medios de comunicación a los que no va a atender.

La mañana del viernes 10 de febrero, en Venga la Alegría estuvo anunciando que Pablo Montero les daría una entrevista para hablar sobre los escándalos que ha protagonizado en la semana, mismos que incluyeron un arresto.

Cuando llegó el momento de la entrevista, Flor Rubio salió a disculparse con el público, señalando que Pablo Montero no cumplió con el compromiso que tenía con ellas, pues no les contestó las llamadas.

“Estamos en regreso a la zona de espectáculos. No contestó Pablo Montero, él se comprometió a tener una conversación con nosotros en Venga la Alegría, después de la cobertura que hemos dado a la información. No cumplió su promesa y no cumplió su compromiso”

Horacio Villalobos lamentó que Pablo Montero haya perdido la oportunidad de conversar con Venga la Alegría y así aclarar su situación legal ante el público del programa:

Así, Flor Rubio lanzó una indirecta al programa Hoy, al que Pablo Montero sí le dio una entrevista, presumiendo que tal vez a Venga la Alegría no le contestó el teléfono porque podría verse sometido a preguntas incómodas:

“Es importante saber que no vamos a hacer una entrevista a modo, estamos notando una contradicción real entre sus abogados y entre su manager, nosotros no... Tal vez por esa razón no está cumpliendo con su compromiso”

Horacio Villalobos presumió que quizá por temor a los cuestionamientos de Venga la Alegría, Pablo Montero no atendió su entrevista pactada previamente.

Pero fue Ricardo Casares el que se mostró más disgustado con Pablo Montero, dejándole claro que no les falló a ellos, sino al público de Venga la Alegría, pues a ellos en realidad no les importa lo que pase con su vida:

Horas después de los reclamos que le hicieron en Venga la Alegría, Pablo Montero emitió un comunicado vía redes sociales, en el que justificó su incumplimiento con el matutino de TV Azteca.

Pablo Montero afirmó que por recomendación de sus abogados, ya no daría más declaraciones a los medios e insistió en que es inocente de los procesos legales que supuestamente hay en su contra.

Asimismo, afirmo que no ha huido de México, pues seguirá trabajando y alistandose para responder ante las autoridades si es requerido.

“A los medios de comunicación:

Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace.

Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento.

Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré.

Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra, así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia.

Finalmente quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo, como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito.

Agradezco las muestras de aprecio hacia mi persona y el seguimiento que los medios han dado al caso y me comprometo a emitir una declaración tan pronto sea pertinente.

Comunicado de Pablo Montero