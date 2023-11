La quinta temporada de Quién es la Máscara ha dado mucho de qué hablar, tanto que hasta hubo canciones de Taylor Swift y ni así se salvaron de ser eliminados.

El pasado domingo 26 de noviembre se llevó a cabo una emisión de Quién es la Máscara 2023, en donde uno de los eliminados cantó una canción de Taylor Swift -33 años-, aprovechando su popularidad.

Pues no cabe duda que desde finales del 2022 y todo el 2023, no se ha hablado de otra cosa que no sea Taylor Swift, no solo por sus regrabaciones y su disco Midnights, el cual ha roto récords.

Sino porque después de la pandemia, Taylor Swift regresó a los escenarios con su gira mundial The Eras Tour, y porqué no, uno de los participantes de Quién es la Máscara 2023 cantó una canción de ella.

Taylor Swift aparece en Quién es la Máscara 2023 pero ni los swifties salvaron al eliminado

El pasado 26 de noviembre se emitió otro programa de la quinta temporada de Quién es la Máscara, en donde hasta canciones de Taylor Swift hubo.

Incluso las cuentas oficiales de Quién es la Máscara 2023 anunciaron a todos los swifties estar atentos, ya que un participante cantaría una canción de Taylor Swift.

Y es que fue Bombona de Quién es la Máscara, quien decidió interpretar Cruel Summer de Taylor Swift durante su presentación en el programa.

Cabe mencionar que Cruel Summer es una canción del álbum Lover (2019), que a cuatro años de su lanzamiento, se ha posicionado en las principales listas de música como Billboard.

Es por eso que Bombona decidió impresionar al público, a los jueces y sobre todo a los fans de Taylor Swift al cantar esta canción en Quién es la Máscara 2023.

Sin embargo y aunque a muchos les gustó la versión de Bombona de Quién es la Máscara 2023 de Cruel Summer de Taylor Swift, esto no la salvó de ser eliminada.

Bombona fue eliminada de Quién es la Máscara 2023 pese a cantar una canción de Taylor Swift

Luego de que Bombona se presentara en la edición pasada de Quién es la Máscara 2023, los fans de Taylor Swift quedaron encantados con ella luego de que cantara Cruel Summer.

Sin embargo, el demostrar ser fan de Taylor Swift no le fue suficiente a Bombona para permanecer en Quién es la Máscara 2023, pues terminó por ser eliminada.

Revelando que detrás de Bombona y su gusto por Taylor Swift, se ocultaba Kika Edgar -38 años-, quien al igual que Carritos Chocones, fue eliminada de Quién es la Máscara 2023.

No obstante, la participación de Kika Edgar como Bombona en Quién es la Máscara 2023 y su presentación de Cruel Summer de Taylor Swift, ya se ha hecho viral en redes sociales.