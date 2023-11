Nicola Porcella estuvo de indiscreto durante su participación en Quién es la Máscara 2023 y reveló ser Pixel Boy desde antes del estreno, pero eliminó su error.

Desde hace una semana, en Quién es la Máscara 2023 se sospechaba que detrás de Pixel Boy estaba Nicola Porcella y todos acertaron.

Pixel Boy fue eliminado de Quién es la Máscara 2023 el domingo 12 de noviembre y Nicola Porcella reveló su identidad.

Juanpa Zurita chulea a Yanet García frente a Martha Higareda en Quién es la Máscara 2023; es la ex de su prometido

Pero el indiscreto conductor no pudo ocultar su identidad, pues desde hace semanas habría revelado que él era este simpático personaje.

El lunes 11 de septiembre iniciaron las grabaciones de Quién es la Máscara 2023 y 14 días después, Nicola Porcella ya sabía que era el sexto eliminado.

Nicola Porcella -de 35 años de edad- compartió una historia de Instagram donde se le veía dentro de su personaje.

“Estoy en el traje de la máscara, yo era Pixel Boy. No saben lo que ha sido grabar esto, creo que no puedo decir nada. Ya me quitan la máscara”

Nicola Porcella