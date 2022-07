Tras el estreno de Thor: Love and Thunder en cines de manera exclusiva, muchos ya se preguntan cuándo se estrenará la película del Dios del Trueno en Disney+.

La cuarta película de Thor, Thor: Love and Thunder es protagonizada por Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe y Tessa Thompson ha tenido buen recibimiento en cines y ahora se preguntan cuándo se estrena en Disney+.

Esto pese a las críticas varias de Thor: Love and Thunder, en donde algunos aseguran que hubo poca seriedad en la cuarta entrega; mientras que otros aseguraban era “la mejor película de Thor”.

Pero, es precisamente por esto que Thor: Love and Thunder se ha colocado como uno de los mejores estrenos del 2022, solo por detrás de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ o ‘Jurassic World: Dominion’.

Por lo que es posible que Thor: Love and Thunder aún se mantenga unas semanas más en cines y retrase su llegada a Disney+.

Thor: Love and Thunder podría tardar hasta 60 días en llegar a Disney+

Thor: Love and Thunder es la cuarta película del Dios del Trueno que ha tenido muy buen recibimiento en cines, pero muchos ya desean poder verla de manera exclusiva en Disney+.

Aunque no se ha revelado exactamente la fecha de llegada de Thor: Love and Thunder a Disney+, las tendencias entre uno y otros estrenos de las películas pasadas pueden ayudar a predecir.

Por ejemplo, ‘Doctor Strange 2′ estuvo disponible en Disney+ 47 días después de su estreno en cines .

‘Shang-Chi’ en su caso, esperó 69 días antes de llegar a la Disney+ y con la película de ‘Eternals’, se estrenó a los 60 días .

Si Marvel Studios mantiene su tendencia de estrenar sus películas en Disney+ aproximadamente 47 días después de su estreno, es probable que Thor: Love and Thunder esté disponible entre el 24 al 26 de agosto del 2022.

Pero, dependiendo de los resultados que Thor: Love and Thunder tenga en cines y si quiere alargar más el tiempo de la misma en taquillas, es probable que llegue a Disney+ hasta el mes de octubre.