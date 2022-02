La serie original de Amazon Prime Video, ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ estrena su primer tráiler.

La nueva serie de Amazon Prime Video, ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ ha estrenado su primer tráiler revelando algunas de las imágenes que se podrán ver en esta nueva producción.

El gran proyecto de Amazon Prime Video, ha revelado un poco de la trama y de lo que se espera ver en ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’.

Esta nueva historia derivada de los libros de J. R. R. Tolkien , tendrá lugar unos miles de años antes de los eventos de ‘ El Señor de los Anillos ’ y de ‘El Hobbit’.

Aunque tal parece que habrá personajes y rostros familiares en ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’.

‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ llega en septiembre a Amazon Prime Video

Un nuevo tráiler de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ ha sorprendido al público y a los fanáticos de la Tierra Media.

Y es que, esta nueva producción original de Amazon Prime Video, llegará a la plataforma el próximo 2 de septiembre , misma que costó alrededor de 465 millones de dólares (9 mil 500 millones 322 mil pesos) y terminó este verano su rodaje en Nueva Zelanda.

Con la leyenda “Antes del Rey, antes de la comunidad, antes del anillo: Una nueva leyenda comienza este otoño”, el tráiler de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ ofrece algunos primeros vistazos de lo que será esta serie.

Además, dentro de la plataforma de Amazon Prime Video, también se han revelado los nombres de los protagonistas de ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’: