Durante el programa Chisme No Like, se aseguró que habrá mucho más del reality show La casa de los famosos.

Y es que de acuerdo con el programa, Televisa le compró a Telemundo el reality con tres exitosas temporadas, La casa de los famosos.

De acuerdo con Álex Kaffie en su columna Sin Lisonja, Televisa estrenará su versión del polémico reality show en junio de este 2023.

Televisa grabará la cuarta temporada de La casa de los famosos

Luego del éxito obtenido durante sus tres temporadas, Televisa habría comprado el reality show de Telemundo, La casa de los famosos.

Y aunque hasta el momento la televisora de San Ángel no ha compartido información oficial, la noticia fue compartida por Chisme No Like y el periodista Álex Kaffie.

De acuerdo con la columna del periodista, Televisa estrenará una nueva versión del reality La casa de los famosos en junio de este 2023.

Sin embargo, Chisme no Like tiene una versión diferente, y es que el programa mencionó que las televisoras compartirán el programa para la cuarta temporada.

Por lo que se mencionó que en esta ocasión, La casa de los famosos 4 sería supuestamente grabada en las instalaciones de México.

“Para mí va a ser todo el año, una temporada de La casa de los famosos en Telemundo y una temporada en México” Javier Ceriani

La casa de los famosos 2 (@lacasadelosfamosos.tv / Instagram)

Según Elisa Beristain -de 51 años de edad- la modalidad del programa será similar a la de ‘La Voz’ de TV Azteca, pues cabe recordar el programa de talentos lo comparte con Telemundo.

¿Quiénes podrían participar en La Casa de los Famosos de Televisa?

Luego de que se mencionara la llegada de La casa de los famosos 4 a México, los conductores de Chisme No Like hablaron sobre los posibles participantes.

Y aunque ambos bromearon sobre su entrada al reality, Javier Ceriani -de 51 años de edad- se dijo dispuesto a participar en la versión de Televisa mientras su compañera cubría la de Telemundo.

Además de su posible participación, Javier Ceriani mencionó que podrían entrar varios artistas, a los cuales llamó “muertos de hambre”.