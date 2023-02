Aristeo Cázares salió de La Casa de los Famosos 3 ¿por un problema legal con Tv Azteca? El conductor y atleta de parkour se despidió del reality show la noche del viernes 10 de febrero.

En un breve video transmitido a los integrantes de La Casa de los Famosos, Aristeo Cázares se despidió de sus compañeros, argumentando “razones personales” que le impiden continuar .

“Amigos míos, compañeros de ‘La Casa de los Famosos’, los voy a extrañar mucho. Les envío este mensaje para avisarles que no voy a poder continuar con ustedes, me hubiera gustado mucho, pero hay razones personales por las que no puedo continuar en la competencia”

Aristeo Cázares