En Survivor México 2022, los participantes siguen desvelando secretos, en un intento por que su imagen ante la gente se recupere un poco. Ahora, Yusef reveló que la tribu Halcón también tenía cosas prohibidas en su campamento.

Un día antes, Carlos Guerrero, ‘Warrior’, conductor de Survivor México, exhibió a Yusef Farah ingresando a áreas prohibidas, para robar cosas que le permitieran una supervivencia más cómoda a los integrantes de Jaguares.

Ante ello, Yusef decidió utilizar los secretos que le compartieron los ‘Halcones’ cuando llegó de intercambio a la tribu, para que no sólo él sea señalado de deshonesto.

A Yusef se le salió la honestidad en Survivor México, luego de que Kenta lo acusara de sembrar la malicia en los ‘Halcones’’, pues dijo que durante las estancia del atleta en la tribu verde, les enseñó a robar comida.

“Yo nada más quiero aclarar que las primeras dos semanas cuando estuvimos en ‘Halcones’, nosotros no teníamos ninguna malicia antes de que llegara Yusef. Nadie tenía malicia de andar viendo aquí en producción qué había de comida, de residuos, ni incluso traspasar los límites hacia el área de producción allá en los campamentos, ni por aquí nos pasaba”

Kenta dijo que tan honestos eran en la tribu ‘Halcón’, que rápidamente su cuerpo se fue transformando por la falta de alimentos y cuando el hambre era insoportable, comían hasta termitas y alacranes, pero eso cambió con la llegada de Yusef:

“Cuando entró Yusef a ‘Halcones’ fue cuando, inmediatamente empezamos como, ‘ah, ok, sí, entonces se puede hacer’ y se lo agradecíamos”

Ante ello, Yusef enfureció e intentó conseguir el respaldo de Naomi para comprobar que en ‘Halcones’ las trampas estaban presentes desde antes de su llegada.

Sin embargo, Naomi pidió que el asunto de las trampas se convirtiera en un aprendizaje y a partir de entonces ya jugaran las tres tribus apegándose a las reglas de Survivor México.

Yusef lamentó la respuesta de Naomi y lleno de coraje, comenzó a revelar las trampas que dijo haber visto en la tribu ‘Halcón’:

“Tú dices que yo les contamine la mente… que no tenían nada, por favor dime con qué prendían el fuego, por favor dime que no tenían cuestiones ilegales con las que con las que se limpiaban, cuando yo llegué, a las dos semanas, ya lo tenía entonces no puedes venir a decirme que yo fui el que [enseñó malas mañas]”

Yusef