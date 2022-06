En un programa más de Survivor México 2022, la actriz e influencer Cathe López reveló a Tefi Valenzuela que una expareja de ambas intentó violarla.

Ante la revelación, Tefi Valenzuela le pidió a Cathe López que cuando su estancia en Survivor México 2022 termine, alce la voz en contra de la expareja que intentó violarla.

Javier Ceriani conductor de ‘Chisme No like’, también escuchó la confesión de Cathe López, animándola a denunciar lo sucedido y ofreciéndole apoyo en su programa para exponer al famoso que la maltrató.

En el programa del miércoles 22 de junio, Survivor México 2022 expuso una historia de violencia sexual vivida por la participante Cathe López.

La actriz e influencer dijo que tras conocer a Tefi Valenzuela, le surgió la necesidad de hablarle sobre uno de los episodios más amargos de su vida, que de alguna forma se relaciona con ella:

Cathe López dijo que todo ese tiempo permaneció en silencio porque no quería que en cuanto se conociera su caso, la gente la juzgara mal o que la encasillara como una víctima de un delito sexual.

Sin embargo, Cathe López dijo que tras conocer a Tefi Valenzuela encontró el valor para hablar públicamente de la pesadilla que vivió con un famoso, que también fue novio de la peruana:

“No sé si decirte el nombre pero supongo que te imaginas quién y él estaba metiéndose unas sustancias, drogas... entonces yo me empecé a sentir mal, porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto y él cerro la puerta y cuando cerró la puerta me dijo que me quería coger

Cathe López continuó su relato, explicando por qué hasta ahora decidió hablar. Luego de escucharla, Tefi Valenzuela le dio un fuerte abrazo, diciéndole que nadie mejor que ella la comprendía:

“Entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que no, que yo no iba a coger, él me dijo que sí, que a él nadie le decía que no... yo tenía mucho miedo porque yo soy actriz y quiero construir mi carrera y no quiero que la gente me juzgue de alguna situación de... o sea, que digan, ‘es la chica que intentó ser violada’”

Cathe López, actriz e influencer