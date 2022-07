Stranger Things: Sadie Sink no sabe si Max estará en la temporada 5

La actriz Sadie Sink de 20 años, quien da vida a Max en Stranger Thing no sabe si su personaje estará en la temporada 5.

Tras el dramático final de la temporada 4 de Stranger Things dejo muchas incógnitas, pero en también se vio al personaje de Max conviertise en todo un icono de la serie de Netflix.

Por eso es que una de esas incógnitas es ¿qué pasará con Max?, tras ser la última víctima de Vecna, pero en donde Once la trae de vuelta quedando al final en coma.

Por lo que el futuro de Max en Stranger Things está aún entre dicho, en donde las suposiciones han comenzado a surgir, ante eso la actriz quien interpreta al valiente personaje, Sadie Sink habla al respecto.

Tras el final de temporada, la actriz Sadie Sink asegura no tener idea de lo que pasará con su personaje Max en la temporada 5 de Stranger Things.

Por lo que en entrevista al portal Deadline, Sadie Sink habló de su futuro en el gran final de Stranger Things, la temporada 5.

En donde la joven actriz Sadie Sink contó que durante el desarrollo de la temporada 4 no sabía a ciertas qué es lo que sucedería con Max.

Hasta que los creadores de Strange Things le dieron el guión del noveno capítulo esto para que no estuviera impactada de lo que sucedería

“Me llamaron antes de leer el noveno episodio porque en el guión literalmente dice que Max muere. Así que me llamaron de antemano para decirme: solo te estamos advirtiendo, esto está ahí, para que no estés tan impactada”

Ante esto la actriz Sadie Sink dice que no está segura de qué sucederá con el personaje en la temporada 5 de Stranger Things, por todo lo que le ha ocurrido a Max.

“Ahora no tengo idea de lo que va a suceder en la quinta temporada y me parece que la historia de Max está muy en el aire, ya que obviamente está en coma y Eleven no puede encontrarla en el vacío. Así que quién sabe en donde está y en qué estado está”.

Sadie Sink