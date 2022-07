Este 1 de julio ya se ha estrenado Stranger Things 4 volumen 2 colapsando Netflix, pero también despertando la duda quién muere en esta segunda parte. Esta nota contiene spoilers.

La segunda parte de Stranger Things 4 volumen 2 se convirtió en todo un fenómeno mundial, siendo una de las continuaciones más esperadas.

De hecho, desde que se estrenó Stranger Things 4 volumen 2 en Netflix a las 2 am tiempo de México, se registraron colapsos en la plataforma.

Pero también el nombre de Stranger Things se convirtió rápidamente en tendencia, especialmente por quienes buscaban quién muere en esta segunda entrega de la temporada 4.

Estos personajes mueren en Stranger Things 4 volumen 2 (Spoilers)

Si no has visto Stranger Things 4 volumen 2 y prefieres no enterarte quien muere, no sigas leyendo ; de lo contrario, aquí revelamos qué personajes mueren en esta segunda parte.

El estreno de Stranger Things 4 volumen 2 provocó todo un caos mundial tanto en Netflix como en redes sociales, especialmente tras anunciarse que habría muertes en esta segunda parte.

El primer capítulo de Stranger Things 4 volumen 2 dura una hora con 25 minutos , mientras que en el segundo capítulo, se reporta una duración de 2 horas con 21 minutos.

En este tiempo, hay un enfrentamiento entre Vecna (Jamie Campbell) y Once (Millie Bobbie Brown) mientras los demás ayudan intentando matar a la versión en trance de Vecna en el Upside Down.

Nancy, Steve, Robin se dirigen a la casa donde Vecna se oculta; Lucas y Max distraen a Vecna y Dustin y Eddie mantienen alejados a los monstruos del otro lado.

Sin embargo, durante estos enfrentamientos, es el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) quien muere en brazos de Dustin (Gaten Matarazzo) como consecuencia de los ataques de los monstruos liderados por Vecna.

¿Max muere en Stranger Things 4 volumen 2?

El estreno de Stranger Things 4 volumen 2 en Netflix ha traído varias revelaciones y consecuencias impactantes; entre ellas la muerte del personaje de Eddie.

Sin embargo, en Stranger Things 4 volumen 2 hay otra muerte: la de Jason Carver (Mason Dye), el novio de Chrissie -quien murió en la primera parte-, cuando el Upside Down colapsa abriendo portales en todo Hawkins.

Finalmente, en Stranger Things 4 volumen 2, Max Mayfield (Sadie Sink), quien de nueva cuenta es poseída por Vecna, es ayudada por Once y termina muriendo en los brazos de Lucas.

Sin embargo, Once logra revivirla pero Maxine queda en coma en el hospital y aparentemente queda ciega.

Ante el final de Stranger Things 4 volumen 2, todo parece apuntar a que vendrá el desenlace en una quinta temporada en donde finalmente, sabremos si es que Once logra vencer a Vecna.