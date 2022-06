Al parecer la cantante inglesa Kate Bush no puede creer todo lo que ha provocado ‘Running Up That Hill’, tras ser parte del soundtrack de la temporada 4 de Stranger Things.

Por lo que Kate Bush se dijo sorprendida al igual que muy feliz por el éxito que ha tenido ‘Running Up That Hill’, 37 años después de su estreno en 1985.

“Es simplemente extraordinario”: Kate Bush sobre lo que provocó ‘Running Up That Hill’ en Stranger Things

En entrevista para la Woman’s Hour de la BBC Radio 4, la cantante inglesa Kate Bush de 63 años dijo que “es simplemente extraordinario” lo que ha provocado ‘Running Up That Hill’ en Stranger Things.

Por lo que jamás imaginó la magnitud que provocaría Stranger Things al utilizar su canción ‘Running Up That Hill’.

Ya que dijo que todo este fenómeno de Stranger Things es “genial”, pero en donde no imaginó que fuera tanto a llamar la atención la canción ‘Running Up That Hill’.

“Pensé que la pista llamaría algo la atención. Pero nunca imaginé que sería algo así”. Kate Bush

Kate Bush no puede creer lo que provocó ‘Running Up That Hill’ en Stranger Things (Instagram @kate.bushfans)

Asimismo, Kate Bush dijo que la aceptación del público por ‘Running Up That Hill’, ha sido bastante emocionante pero al igual es impactante lo que ha hecho Stranger Things

“Es muy emocionante. Pero en realidad es bastante impactante, ¿verdad? Quiero decir, todo el mundo se ha vuelto loco”. Kate Bush

Ante eso Kate Bush dijo que es emocionante ver cómo ‘Running Up That Hill’ ha llegado a oídos de los jóvenes, lo que hace que el hecho sea “muy especial”

“La idea de que todos estos jóvenes escuchen la canción por primera vez y la descubran es, bueno, creo que es muy especial” Kate Bush

Stranger Things 4: Serie logra colocar en el número 1 a ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush (Especial)

Por otra parte, Kate Bush opinó que los creadores de Stranger Things eligieron el lugar correcto para ‘Running Up That Hill’.

Ya que dijo era muy conmovedor como es ‘Running Up That Hill’ se ha convertido en una pieza clave para ayudar a un personaje femenino, dentro de Stranger Things en este caso el de Max Mayfield, interpretado por Sadie Sink.

“Sabes, como una especie de talismán casi para Max. Y sí, creo que es muy conmovedor, en realidad”. Kate Bush

‘Running Up That Hill’ de Kate Bush rompe récord tras salir en Stranger Things

Desde el estreno de la temporada 4 de Stranger Things el pasado 27 de mayo, la canción ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush no ha parado de romper récord.

Esto pese a que la canción ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush se estrenó originalmente en 1985, pero más tarde y tras 37 años sin imaginar está logrando el éxito cuando una nueva generación a través de Stranger Things.

Lo que ha provocado que tan solo a los tres días de que la temporada 4 de Stranger Things estuviera disponible en Netflix, el tema musical ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush llegó al puesto número 1 en iTunes.

Canción de Stranger Things hace popular a Kate Bush en TikTok (Especial)

Asimismo, ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush, también ha logrado gracias a Stranger Things 4 ocupar el puesto 106 en el Top 200 de Spotify, con más de un millón de reproducciones.

Más tarde, el 17 de junio ‘Running Up That Hill’ alcanzó el número uno en el Reino Unido, así como en otros países, como Australia, Bélgica y Suecia.

Mientras que también ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush se ha posicionado en el número cuatro en los EE.UU., lo que significó su primera aparición en el top cinco de Billboard.