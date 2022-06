Kate Bush volvió a la popularidad con Running Up That Hill, luego de que Stranger Things la usara como parte de su soundtrack, impulsándola en TikTok.

Y es que Running Up That Hill tuvo tal éxito que ni Kate Bush puede creer que ya está en TikTok rompiendo con la brecha generacional.

Running Up That Hill fue lanzada por Kate Bush en 1985, así que si ya eres fan de la canción por Stranger Things, te contamos qué dice la letra.

¿Running Up That Hill de Kate Bush, habla de escapar de la realidad? Aquí la letra completa

Al ser Kate Bush de 63 años de edad, nacida en el Reino Unido, la letra de su -ahora- popular canción Running Up That Hill está en inglés.

Pese a que está siendo muy popular en TikTok está la duda sobre qué dice la letra, pues incluso esta podría tener un trasfondo sobre Max.

Escuchar a Kate Bush con Running Up That Hill en TikTok no fue el boom de los 80s en la plataforma, sino el que se usara en Stranger Things como la canción favorita de Max.

Stranger Things 4: Serie logra colocar en el número 1 a ‘Running Up That Hill’ de Kate Bush (Especial)

Así que si no te quieres perder detalles de lo que podría significar Running Up That Hill para la serie, o qué dice la letra de la canción que usas en sus videos, te la compartimos.

Running Up That Hill se traduce como ‘Subiendo la colina’, y por lo que se puede traducir de la letra, Kate Bush pudiera hablar de escapar de la realidad.

Además, recuerda el contexto en el que se envuelve Max en Stranger Things y es coincidente.

“No me duele, ¿no quieres sentir como se siente? ¿Quieres saber porque no me duele? ¿Quieres oír sobre el trato que estoy haciendo? Tú, somos tú y yo”. Running Up That Hill de Kate Bush.

Aquí viene el coro en donde un personaje y la letra de una canción coinciden, además en la parte que ponen a Max.

“Si tan solo pudiera haría un trato con Dios y le haría cambiar nuestros lugares, subiría corriendo esa carretera, subiría corriendo esa colina, subiría corriendo ese edificio, digo, si tan solo pudiera”. Running Up That Hill de Kate Bush.

“No quieres herirme, pero mira qué profunda es la bala, sin saberlo te estoy destrozando, hay un trueno en nuestros corazones ¿Hay tanto odio para los que amamos? dime, ambos importamos ¿no es así?”. Running Up That Hill de Kate Bush.

¿Recuerdas el beso con Lucas?

“Vamos bebé, vamos querida, déjame robarte este momento ahora, vamos ángel, vamos, vamos querida, intercambiemos la experiencia”. Running Up That Hill de Kate Bush.

A lo largo de la canción se repite el coro al menos cuatro veces, lo cuál lo hace más significativo para la composición y la serie.

Running Up That Hill el éxito de Kate Bush; esta es la historia detrás

Running Up That Hill es una composición y producción de Kate Bush lanzada en 1985, pero no siempre se llamó así, antes era A Deal With God.

Sin embargo, la disquera EMI creyó que al usar la palabra Dios (god) podría causar controversia, por lo que decidió cambiar el título.

Según ‘Esquire’, Kate Bush declaró que Running Up That Hill está basada en la historia de una pareja que tiene conflictos.

Ella pide intercambiar papeles con Dios, para que así pudieran aclarar sus malos entendidos.

Ahora que Running Up That Hill de Kate Bush está en la cima del éxito, en Youtube ha conseguido 74 millones 629 mil 922 vistas y el número 45 de los más populares en el mundo.