Star Wars Celebration 2022 no para y los anuncios siguen; ahora se dio a conocer la realización de ‘Star Wars: Tales of the Jedi’, una nueva serie animada antológica de la saga.

No sólo eso, se anunció que ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ traerá de regreso a Liam Neeson como Qui-Gon Jinn, uno de los personajes más queridos de los fans y que sólo pudimos ver en el Episodio I.

Liam Neeson le pondrá voz a Qui-Gon Jinn en el corto de ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ dedicado a él; además, el hijo del actor le dará voz a una versión joven del Jedi.

Star Wars: Tales of the Jedi (Disney)

Este episodio de Qui-Gon Jinn lo mostrará en una aventura previa al Episodio I, al mismo tiempo que explora su pasado como padawan, bajo la tutela del Conde Dooku, a quien vimos en el Episodio II y III.

‘Star Wars: Tales of the Jedi’ constará de 6 episodios en total, donde se ahondará en el pasado de diversas figuras importantes de la mitología de la ‘Guerra de las Galaxias’.

Lo mejor de todo, ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ se estrenará en el otoño de este 2022 a través de Disney+, en una fecha por confirmar.

‘Star Wars: Tales of the Jedi’ también mostrará el pasado de Ahsoka

Si el regreso de Liam Neeson como Qui-Gon Jinn no era suficiente, ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ también ahondará en el origen de Ahsoka, la Jedi favorita de los fans.

De hecho, durante Star Wars Celebration 2022, se pudo ver el primer episodio de ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ dedicado a la mencionada Ahsoka.

Dicho capítulo de ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ no será liberado hasta que la serie sea lanzada en Disney+; sin embargo, ya se tienen algunos detalles.

Ahsoka y Anakin (Disney)

Más que centrarse del todo en Ahsoka, el episodio de ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ nos mostrará a su mamá y todo lo que hizo para criar y protegerla cuando era recién nacida.

Posteriormente veremos la niñez de Ahsoka, hasta el momento que es tomada por la Orden Jedi y puesta bajo la tutela de Anakin Skywalker.

Se espera que ‘Star Wars: Tales of the Jedi’ muestre también episodios de otros personajes clásicos como Yoda o Mace Windu.

Con información de Collider.