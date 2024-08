A pesar de las críticas el Sr. Indomable, el policía de Luna Bella, buscará más oportunidades laborales en el medio ¿Estará en La Casa de los Famosos México 2024?

En julio, Luna Bella -de 32 años de edad- protagonizó un video sexual junto a dos hombres, el cual fue grabado en el Metro de la CDMX.

Uno de los protagonista de este video es fue Sr. Indomable, un policía de la CDMX que ahora buscará cumplir su sueño y ser actor.

Jorge Luis López, conocido como Sr. Indomable, seguirá como actor de cine para adultos, pero también quiere debutar en el medio del espectáculo.

Según contó Sr. Indomable a varios medios, tras la difusión del video sexual grabado en el Metro de la CDMX, su fama se incrementó.

Es por eso que algunos programas se han contactado con su manager, para que participe en algunos programas.

“Tuve una invitación de Las Estrellas Bailan en Hoy, también ya me buscó Juan Osorio para interpretar un personaje, también de La Casa de los Famosos y pues vamos a ver qué pasa”

Sr. Indomable asegura que Las Estrellas Bailan en Hoy y La Casa de los Famosos México 2024 lo buscaron para que participe en sus programas.

Incluso Juan Osorio le ofreció un papel en Aventurera, pero Sr. Indomable aún no sabe si aceptará: “Lo va checar mi representante”.

Sobre su participación en La Casa de los Famosos México 2024, menciona que habrá sorpresas y hasta podría darle un “susto” a Adrián Marcelo si llega a entrar.

La carrera del Sr. Indomable podría dar un giro radical, pues de ser policía de la CDMX, podría debutar en la televisión.

Es por eso que el policía fue cuestionado si estaría dispuesto a dejar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por la actuación.

“Ahorita estoy de vacaciones (…) Nunca me suspendieron. Me voy presentar el lunes y me notifican de mi proceso (…) Si ya regreso voy a pedir un permiso por 6 meses sin goce de sueldo”

Sr. Indomable