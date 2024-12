Apenas inició diciembre y ya ocurrió el primer milagro de Navidad: Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo -de 73 años de edad- se juntaron para el video anual de TV Azteca.

Esto ha sido una sorpresa debido a que ambas presentadoras llevan arrastrando pleito desde hace algunos años que las llevó a dar fuertes declaraciones una acerca de la otra.

Pero al ser parte de las presentadoras de TV Azteca, se han tenido que aparecer el video navideño que la televisora lanza año tras año por las fiestas.

Y este fue el resultado con Rocío Sánchez Azuara -de 61 años de edad- y Laura Bozzo.

Laura Bozzo en Venga la Alegría (@laurabozzo_of / )

Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo juntas gracias a la Navidad en TV Azteca

Como cada fin de año, TV Azteca lanza un anuncio especial para desearle felices fiestas a sus televidentes con un video especial.

Motivo por el cual se reúnen las estrellas del canal, con los presentadores de la barra de contenidos de TV Azteca.

Como es bien sabido, Laura Bozzo se sumó como conductora de Venga la Alegría en julio de este año, por lo que fue parte del video navideño anual de la televisora.

Pero lo que no pasó desapercibido para algunos, sin duda, fue que Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo aparecieron en el mismo video pese a su rivalidad de años.

¿Cómo inició la rivalidad entre Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo?

El pleito entre Rocío Sánchez Azuara y Laura Bozzo inició, precisamente, en TV Azteca y un espacio disponible para un nuevo programa.

Para esto, es importante señalar que ambas presentadoras han estado al frente de programas con el mismo formato. Por lo que la rivalidad ya se había planteado en cuestiones de rating.

Sin embargo, hace años se dio a conocer que Laura Bozzo estaba en negociaciones con TV Azteca para iniciar un programa, pero al final habría sido desplazada por el regreso de Rocío Sánchez Azuara.

Con el tiempo, los roces entre ambas se intensificaron, pues llegaron declaraciones bastante fuertes en el 2011.

Por un lado, Laura Bozzo señaló a su rival por sostener relaciones con los ejecutivos de la televisora para conseguir ciertas preferencias y favores.

Mientras que Rocío Sánchez Azuara acusó a Laura Bozzo por querer empujarla desde unas escaleras.

Fue en 2019 cuando todo dio un giro inesperado en el que la presentadora mexicana decía no haber conocido a la peruana.

Laura Bozzo lanzó nuevas declaraciones no solo señalando la contradicción entre sus declaraciones, sino asegurando que ella no odia a ninguna mujer y que no quería rivalidad.