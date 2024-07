Rocío Sánchez Azuara, de 61 años de edad, no es la única conductora de talk shows que se ha visto envuelta en polémicas situaciones durante sus programas.

La peruana Laura Bozzo, de 72 años de edad, también pasó por un bochornoso momento que quedó grabado en video, poniendo en entredicho la fiabilidad de sus panelistas y del propio programa.

Pero no sólo eso. El error de uno de sus invitados la hizo estallar en furia porque terminaron confundiéndola con una de sus acérrimas rivales: Rocío Sánchez Azuara.

Laura Bozzo en Venga la Alegría (@laurabozzo_of / )

Así fue como una panelista confundió a Laura Bozzo con Rocío Sánchez Azuara en pleno programa en vivo

Esto sucedió en una de las emisiones de ‘Qué Pase Laura’, talk show que era conducido por Laura Bozzo para la cadena mexicana Imagen Televisión, durante el año 2023.

“Soy feliz destruyendo familias”, fue el tema de ese programa en el que participaron cuatro invitados principales.

Laura Bozzo le pidió a una de las panelistas que le contara cómo era la relación que tenía con otro de los invitados.

La mujer le respondió: “[Era] muy mala, Rocío, digo, muy mala, este... Realmente él nunca fue...”.

Cuando la panelista se disponía a continuar con su comentario, Laura Bozzo se percató de su grave error y no dudó en reprenderla de inmediato.

“Soy Laura, señora. Ya, es lo último que me dirán, Rocío, en el foro”, dijo la conductora de televisión.

Laura Bozzo en Venga la Alegría (@laurabozzo_of / )

Laura Bozzo exhibió a invitada que la confundió con su competencia: “Seguro que ha sido panelista de Rocío”

Pero ahí no paró la cosa. Laura Bozzo se mostró tan indignada por la confusión, que hasta soltó algunas malas palabras.

“Ya estamos hasta &%$#@, señoras y señores, o sea, ya esto es e..., e..., e..., no sé, pero además no sé. O sea, hello”. Laura Bozzo

No conforme con esto, Laura Bozzo decidió exhibir a su panelista, aunque eso pusiera en entredicho a su propio programa, pues adjudicó la equivocación a que la panelista hubiera participado en un talk show de Rocío Sánchez Azuara.

“Seguro que ha sido panelista de Rocío”, dijo Laura Bozzo. La invitada lo negó, pero la conductora peruana descalificó sus palabras.

Luego, reiteró: “Estoy segura, pero además no tiene nada de malo si usted quiere ir a contar sus historias en todos los programas no tengo problema”.

La panelista le aseguró que era su primera vez en un talk show, pero Laura Bozzo estaba tan enojada por la confusión, que al parecer, ya no permitió que la panelista continuara con su historia, al decirle: “bueno, pues ya no le creo, fíjese, ya no le creo”.