A Laura Bozzo ya no la quieren en Venga La Alegría y eso que apenas cumplió un mes y tiene contadas participaciones en el matutino de TV Azteca.

La producción de Venga La Alegría creía que sería buena idea darle oportunidad a Laura Bozzo -de 72 años de edad- luego de que fue la más amada de MasterChef Celebrity 2024, pero cometieron un error.

Y es que no solo se trata de que los conductores del matutino le hagan el feo a Laura Bozzo, sino que el público no la acepta y ella no está dispuesta a hacer mucho en Venga La Alegría.

Laura Bozzo cumplió el mes en Venga La Alegría, pero ya la quieren sacar

A muchos sorprendió el anuncio de que Laura Bozzo se sumaba a los múltiples conductores que tiene Venga La Alegría porque definitivamente ella está hecha para los talk show.

Y todo parece apuntar que ni aunque le metieron una sección parecida a una talk show en Venga La Alegría, Laura Bozzo no se quedará mucho en el matutino.

Según un informante que habló con TVNotas, Laura Bozzo no le está sentando bien al equipo, pues la conductora es rechazada de múltiples maneras.

Aunque la producción de Venga La Alegría tenía la confianza de que Laura Bozzo empatara con todos como ocurrió en MasterChef Celebrity 2024, la estrategia no funcionó.

Laura Bozzo (Venga La Alegría)

Desde un inicio comenzaron los conflictos entre Laura Bozzo y sus compañeros, pues recordemos que aún al aire calló en una ocasión a Mauricio Barcelata en su sección.

Por otra parte, el informante asegura que los conductores de Venga La Alegría le hacen el feo a Laura Bozzo, pues aunque sí saludan y responden con educación, se alejan para no tener conflictos con la peruana.

Pero si Laura Bozzo se va de Venga La Alegría no solo sería gusto de los conductores, sino que el mismo público rechaza a la peruana como conductora de un matutino.

Finalmente, la propia Laura Bozzo se ha puesto trabas en Venga La Alegría, pues puso sus condiciones debido a que no planea participar demasiado en el matutino y menos unirse a los juegos clásicos del programa.

Laura Bozzo no duraría mucho en Venga La Alegría, porque vuelve a Telemundo

La presencia de Laura Bozzo no resultó favorecedora en Venga La Alegría, y aunque ya se habla de sacarla tampoco es que habría que esperar demasiado.

Pese a que Laura Bozzo actualmente trabaja para TV Azteca, aunque saltando de programa en programa, la peruana está con la mira para Telemundo a inicios del 2025.

Y es que recordemos que Telemundo anunció La Casa de los Famosos All Star, siendo Laura Bozzo una de las habitantes que regresarán en busca de ahora sí llevarse el premio mayor.

Y aunque la peruana no tuviera ese objetivo, el informante no cree que fuera a durar demasiado en TV Azteca debido a que tiene dos enemigas que pesan demasiado; Pati Chapoy y Rocío Sánchez Azuara.

Hasta el momento se desconoce cuáles son los términos bajo los que Laura Bozzo fue contratada en Venga La Alegría y en TV Azteca.