Aún no se estrena Siempre Reinas 2, pero ya se adelantó la fuerte pelea entre Lucía Méndez -de 69 años de edad- y Lorena Herrera que llegó hasta los gritos.

A solo unos días del estreno de la nueva temporada de Siempre Reinas 2, han compartido el nuevo avance donde se da cuenta del fuerte reclamo de Lucía Méndez a Lorena Herrera.

El encuentro se salió de control y se empezaron a decir de palabras, marcando así el tono de lo que los espectadores pueden esperar en esta nueva temporada de Siempre Reinas.

Siempre Reinas 2 aún no se estrena, pero al momento ya dieron a conocer el primer enfrentamiento de dos de las divas más destacadas del programa.

A unos días del estreno de Siempre Reinas 2, salió a la luz un nuevo avance que deja ver una acalorada discusión entre dos mujeres.

Son Lucía Méndez y Lorena Herrera, de 57 años de edad, quienes tendrán pleito en la nueva temporada.

“No hablando mal, Te dejo hablar, pero escuchame a mi, porque tu me ofendiste, tu me ofendiste Lorena”

Lucía Méndez no se quedó callada y le reclamó a Lorena Herrera el trato que recibió en la primera temporada, según el avance revelado de Siempre Reinas 2.

La pelea se intensificó al negarle una oportunidad a Lorena Herrera para expresarse, dejando al público sorprendido por el nivel de tensión generado.

“Si empezamos esto, lo hacemos bien, te he dejado hablar y me he callado ahora tú escuchame”

Lorena Herrera