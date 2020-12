¡Ahora si! Sex and the City volverá sin Samantha

HBO Max estaría en pláticas con las protagonistas de Sex and the City, a excepción de la actriz Kim Cattrall, para el reinicio de la serie.

Desde que la serie televisiva Sex and the City concluyó tras 6 temporadas y dos películas, fans han pedido su regreso, incluso han sufrido varias rupturas de corazón y es que desde hace mucho tiempo se rumora la creación de nuevos capítulos, lo que aún no ocurre pero podría pasar el próximo 2021. Ahora sí se les cumplirá el deseo a millones de televidentes.

De acuerdo con el portal Page Six, HBO Max está en pláticas con Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon para un reboot de Sex and the City, lo que significa que Kim Cattrall está fuera del proyecto.

Así es, el reinicio traerá de regreso a Carrie, Charlotte y Miranda pero no a Samantha. El programa se queda sin el ingrediente picoso debido a los conflictos que la actriz Kim Cattrall tuvo con sus compañeras de reparto. Incluso, se rumora que ella es la causa por la que no se ha trabajado en una tercera película.

Kim Cattrall arremente contra actrices de Sex and the City

Los problemas entre las actrices de Sex and the City salieron a la luz en 2017, año en que Kim Cattrall se quejó de la sobrada atención que Sarah Jessica Parker recibió durante las grabaciones de la serie aún cuando su personaje así como el de sus compañeras Kristin Davis y Cynthia Nixon eran igual de importantes. Aseguró que la relación era falsa e incluso tóxica.

Meses después, en 2018 murió el hermano de Kim, por lo que Sarah Jessica Parker le expresó sus condolencias y le brindó su apoyo a través de redes sociales, por un momento se pensó que las actrices abrieron la puerta a la reconciliación pero no fue así.

Una vez que recuperó fuerzas, Cattrall volvió a lanzarse contra Jessica asegurando que todo era una estrategia para llamar la atención por lo que la acusó de explotar su tragedia familiar.

Antes y durante las crudas declaraciones se ha hablado de la creación de una tercera película así como del reinicio de la serie, planes que no se han llevado acabo por lo que se espera que esta vez se diferente.