HBO Max censura ‘Birds of Prey’ con una versión para “toda la familia”; de manera inesperada, los usuarios encontraron cambios en la película de Harley Quinn.

La nueva versión de ‘Birds of Prey’ que se puede ver en HBO Max corresponde al corte “para toda la familia” que estuvo corriendo en el canal de paga, TNT.

Esta ‘Birds of Prey’ cuenta con varias ediciones, eliminando el lenguaje explícito (incluso de subtítulos) y borrando groserías escritas, así como las que se hacen con las manos.

Quienes han notado el cambio de ‘Birds of Prey’ señalan que la propia HBO Max parece desconocer la censura, pues en sus créditos aparece que esta es la versión “para adultos” que salió en cine.

Sin embargo, al momento de correr ‘Birds of Prey’ en HBO Max, aparece un mensaje que indica que la película fue modificada de su versión original.

No se sabe si HBO Max cometió un error con este corte de ‘Birds of Prey’, si las dos versiones de la película están disponibles o sólo quedará esta de ahora en adelante.

No hay planes de una secuela de ‘Birds of Prey’

Aunque recibió un gran apoyo por la crítica y una agresiva campaña de promoción, ‘Birds of Prey’ fue un rotundo fracaso en taquilla, pues no consiguió recuperar su inversión.

Es por ello que Warner Bros. no tiene planeado retomar la franquicia de ‘Birds of Prey’ de momento, la propia Margot Robbie señaló que no hay planes para una nueva película.

Las razones del fracaso de ‘Birds of Prey’ son muchas, desde el mismo nombre hasta su estreno cerca del inicio del cierre generalizado por la pandemia de Covid-19.

Se cree que la clasificación para adultos también afectó a ‘Birds of Prey’; pero éxitos como ‘Deadpool’, ‘Logan’ y ‘Joker’ demuestran que una película de superhéroes no necesariamente son para toda la familia.

Aunque ya no habría filmes de ‘Birds of Prey’, Warner Bros. sí planea retomar a varios de sus personajes; rumores indican que se estaría trabajando algo en relación a Canario Negro.

También una especie de reboot de la obra, eliminando por completo a Harley Quinn de la ecuación y centrándose sólo en las otras protagonistas de ‘Birds of Prey’.

Con información de Screen Rant.