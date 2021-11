‘The idol’ la serie de The Weeknd llegará a HBO Max. Al fin se ha dado luz verde a la primera temporada de la serie del cantante junto al creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson.

Según medios especializados, ’The idol’ la serie de The Weeknd ha recibido luz verde por parte de la cadena HBO Max, abriendo así el paso al cantante canadiese en su incursión en la televisión.

Hasta el momento se sabe que ‘The idol’ ya se ha estado desarrollando desde el verano pasado , por lo que pronto podrían verse los seis capítulos de la primera temporada.

Y ante el anunció, ss dice que ‘The idol’ podría llegar a finales del 2022 a HBO Max, pero en donde seguramente su estreno sería un capítulo por semana.

Por su parte, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, ha declarado que la serie vendrá a revolucionar en la concepción del mundo de la música.

Ya que dijo que “cuando los talentosos se juntan, quedó claro su versión subversiva y reveladora del culto a la música”, asimismo aseguró esto será algo diferente a todo lo que HBO había hecho antes.

El equipo de ‘The idol’ además de The Weeknd en la producción, lo acompañará Reza Fahim, el creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, y Amy Seimetz será la encargada de dirigir la serie.

También, se sabe que el cantante, coescribió el guión del programa junto a Ashley Levinson, Kevin Turen, Aaron L. Gilbert y Mary Laws, entre otros.

¿De qué tratará ‘The idol’ la serie de The Weeknd?

¿De qué tratará ‘The idol’ la serie de The Weeknd? Esta serie retrata la historia de una cantante de pop que se enamora del dueño de un club de Los ángeles, el cual resulta ser el líder de un culto secreto.

Aunque todavía no se ha revelado qué actores interpretarán qué papeles, The Weeknd también actuará en un papel principal, pero no se ha revelado su personaje, todo apunta a que sea el dueño del club.

Asimismo, en el reparto hasta el momento se sabe que estarán: